Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, ha advertido de la importancia de que proteger tanto el tejido productivo como la capacidad de consumo de los ciudadanos en el contexto actual. Por ello, ha pedido que se acelere el uso de los fondos europeos Next Generation, ya que "no habrá un Next si no hay un today".

"El nivel de incertidumbre es tan elevado que hay que aislarse un poco de esta situación. Es el momento de no pensar demasiado y actuar", ha remarcado Miquel durante su intervención en el II Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.



El presidente y consejero delegado de Tendam ha incidido en que existe un "sentido de urgencia" a la hora de proteger tanto el tejido productivo como el social, por lo que es necesario que haya más actuaciones y con mayor rapidez. "No es tiempo de perder el tiempo", ha subrayado.

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam

Miquel ha remarcado que los fondos europeos son un elemento muy bueno que ayudará a acelerar la transformación de España en tres o cinco años, pero ha advertido de que si el país llega "muy tocado" a esas fechas no tendrán el efecto multiplicador que podrían alcanzar.

Por este motivo, el presidente y consejero delegado de Tendam ha remarcado que es el momento de "dejar de filosofar" y actuar con un doble foco, que consiste en acelerar la transformación y, al mismo tiempo, proteger el corto plazo.

En este contexto, ha señalado también que comparte la petición de reducir el IVA que ha hecho este martes el presidente de Mercadona, Juan Roig, al Gobierno de España, ya que ni el consumidor ni las empresas "pueden aguantar más presión" y es necesario dar "un mensaje positivo" a los consumidores.

Así, ha remarcado que la confianza es uno de los elementos que más influyen en el comportamiento de los consumidores, tanto negativa como positivamente. De ahí que haya alertado de que la situación actual, con las informaciones que llegan de Ucrania y lo que está empezando a sufrir el bolsillo de los ciudadanos, pueda crear una situación "preocupante".

Impacto de la guerra

Por otro lado, Miquel ha señalado que en Tendam también siguen este modelo de actuar en el corto plazo, como ha exigido la guerra entre Rusia y Ucrania, al mismo tiempo que continúan avanzando en el proceso de transformación que tan "buenos frutos" le generó el pasado año.

En cuanto al corto plazo, ha señalado que el conflicto en Ucrania tiene un impacto directo por el cierre de sus actividades, que representan un 2% de su facturación y un 2% de su Ebitda. Pero también efectos colaterales derivados de la incertidumbre sobre el futuro de su negocio en la región una vez concluya la guerra.

Respecto a los precios, ha señalado que la tendencia inflacionista que se registra desde hace meses hará que todo el sector tenga que subir precios en las tiendas, pero el precio real final dependerá de las decisiones que tomo el consumidor, ya que puede retrasar sus compras a periodos de rebajas o promociones.

Sin embargo, ha señalado que al mismo tiempo que se toman decisiones para hacer frente al escenario actual, en la compañía van a acelerar los procesos de transformación que tienen en marcha.

De hecho, ha señalado que en septiembre lanzarán una nueva marca en España a la que se sumarán otras dos más en 2023. En esta línea, también tienen previsto abrir hasta 25 nuevas tiendas en países o regiones como México, Oriente Medio o Sudamérica.

