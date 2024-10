La inteligencia artificial generativa ha llegado a la sanidad para quedarse: "No es una moda"

La segunda jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, ha concluido hablando de inteligencia artificial en sanidad y de qué impacto tiene la IA generativa, un concepto que "no es una moda" y que ha llegado para quedarse en el sector sanitario.

Daniel Hidalgo, socio responsable de Data & AI para Salud de Accenture, ha explicado que "conocemos el caso de uso de como con la IA generativa se puede hacer una transcripción de la conversación médico-paciente. Pero la gestión del cambio tiene que acompañar en este procedimiento.

"No es una cuestión tecnológica, sino que impacta en la organización. Nos equivocamos si lo que queremos es meter la tecnología en un elemento concreto. Hay que rediseñar el proceso completo", ha añadido.

22. Mesa redonda. Inteligencia artificial en sanidad: impacto y soluciones en los sistemas

En este sentido, ha hablado también Albert Farré, director de Digital e Innovación de Novartis. "El error es hacer soluciones concretas. Hay conciencia compartida con el impacto de la IA, pero veo la necesidad de que todas las empresas colaboren en esa visión holística del paciente. Buscar colaboraciones público-privadas".

Por su parte, Manuel Bosch, director de Innovación y Transformación Digital del Grupo Sanitario Ribera, ha detallado que "la gestión del cambio es fundamental. Desarrollas un modelo, estructuras los datos, pero si no eres capaz de desplegarlo has tirado presupuesto".

Pero todos los procesos de transformación suponen un reto en la adopción del uso por parte de las personas. Además, tal y como ha podido comprobar Pedro Díaz Yuste, director general de Savia, preguntando al público de la sala, "las personas empezamos a utilizar estas nuevas herramientas en nuestro día a día antes y las organizaciones suelen ir por detrás". A pesar de ello, "la IA generativa no es una moda y ha llegado para quedarse".

La llegada de la IA al sector sanitario está acelerando todos los procesos. Es el caso de Novartis. Farré ha explicado que utilizan la IA en el desarrollo de fármacos, lo que permite tomar mejores decisiones, ir más rápido y generar mayor conocimiento práctico. "Podemos investigar y descubrir nuevos fármacos más rápido".

En la mesa también ha participado Ignacio H. Medrano, fundador y director médico de Savana, quien ha advertido de que "si el dato no está limpio y no tiene calidad científica los nuevos modelos no van a ser creíbles. Estamos ayudando a las instituciones sanitarias a estandarizar el dato y el próximo reto será monitorizar esos datos".

Preocupa también la regulación. "Estamos intentando desarrollar y aprender más sobre la tecnología, mientras vemos como ponemos un marco donde operar. Estamos intentando regular para poder avanzar, siempre poniendo la seguridad del paciente por delante", ha dicho el portavoz de Novartis.

En esta línea, Bosch ha explicado que "tanto la IA como la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que le demos. Cuanto más potente es una tecnología, más controles hay que poner encima de la mesa".