PSOE y PP se abren a "consensuar y pactar" la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso

Todo parece indicar que habrá más consensos y pactos entre el PSOE y el PP después de que pactaran el futuro del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular en el Congreso manifiestan su voluntad de cerrar un "gran acuerdo" para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible.

Se trata de una de las grandes normas que están pendientes desde la legislatura pasada, y sobre las que pesan ahora mismo unas 1.000 enmiendas en la Cámara Baja. Pese a ello, los dos grandes partidos del Congreso están dispuestos a consensuar su contenido para facilitar su aprobación.

Por parte del PP, José Alberto Herrero, diputado del PP, ha afirmado que "estamos con la mano tendida y a hacer todo lo que está en nuestras manos. Vamos a ser un partido de gobierno".

Conversación a dos. Portavoces parlamentarios: LMS

Mientras, el diputado socialista Ignacio López Cano, ha insistido en contar con un "gran acuerdo" para sacar adelante este proyecto legislativo. "Es necesario que el PP se sume a este gran consenso, a este gran pacto de país. Es un proyecto de ley que tiene mucha implicación de territorio y es necesario contar con los dos grandes partidos para la posterior gestión y posibilidades que abre".

Para López Cano, las enmiendas que se están pidiendo y las diferencias entre partidos son por "matices. No hay grandes discrepancias en el fondo", aunque ha admitido que sí "en el tema competencial".

"Si es mejorable, mejorémosla", añade el diputado socialista, refiriéndose a la futura legislación. "Necesitamos la generosidad por parte de todos para mantener una idea común. Si el PP tiene alguna idea que no esté recogida, bienvenida va a ser".

Algunas hay ya sobre la mesa, indica el popular José Alberto Herrero. "El proyecto de ley no ataca los problemas de la movilidad del ciudadano, no aborda el transporte a demanda, no habla de la electrificación, obvía el transporte pesado... Pero estamos trabajando con todos los colectivos para mejorarlo".

Representantes de ambos partidos han abordado ambas cuestiones en el V Simposio de la Movilidad y Las Ciudades de EL ESPAÑOL e Invertia. En el coloquio que ambos han protagonizado, uno de los principales desacuerdos expresados han sido los tiempos de aprobación de la futura Ley de Movilidad.

"Tengo muchas reservas", ha admitido el popular José Alberto Herrero. "No se da una situación idónea para tramitar la ley. Va a ser imposible llegar a cumplir el 31 de diciembre que marca la UE".

Pero el diputado socialista Ignacio López Cano ha objetado que "sí da tiempo". Y ha indicado que los plazos para su aprobación (antes de 2025) han sido marcado por el propio Estado.