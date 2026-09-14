Zapatero pide frenar la investigación de sus negocios en Bolivia para evitar una "patente de corso" de la UDEF contra él

La defensa de Zapatero considera que la actuación de la UDEF excede los límites legales en la indagación sobre la vida del expresidente.

El abogado de Zapatero advierte que el juez Calama otorga una "patente de corso" a la UDEF para investigar al expresidente sin límites jurídicos.

José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional que detenga la investigación sobre sus negocios en Bolivia.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que frene la decisión del juez José Luis Calama de investigar sus negocios en Bolivia.

En un recurso, el abogado del exdirigente advierte de que Calama concede una auténtica "patente de corso" a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para escudriñar la vida del expresidente sin límites jurídicos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.