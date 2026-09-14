La Fiscalía ya cifra en 35 las denuncias por agresiones sexuales en Ceuta tras la invasión: hay casi una al día

Entre los denunciantes figura también un varón homosexual, según la Fiscalía General del Estado.

Se ha reforzado el Juzgado encargado de investigar estos delitos en Ceuta debido al aumento de casos y la sobrecarga de trabajo.

La mayoría de las víctimas son mujeres migrantes, y alrededor del 40% son menores de edad, según datos oficiales.

La Fiscalía cifra en 35 las denuncias por agresiones sexuales en Ceuta tras la invasión migratoria de finales de julio.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha informado de que, a día de hoy, ya son 35 las denuncias por agresiones sexuales interpuestas en Ceuta desde la invasión que sufrió la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo ha dado a conocer este lunes la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago (también encargada de Ceuta y de Melilla), durante su discurso pronunciado en la ceremonia de apertura del Año Judicial en la región.

A fecha del 27 de agosto, la Fiscalía tenía constancia de 16 agresiones sexuales denunciadas. El 31 de agosto, había registradas 23. A día de hoy, ya son 35, lo que arroja una estadística de casi una denuncia al día.

En un comunicado reciente, la Fiscalía General del Estado ya anunció que estos delitos, desde la invasión de Ceuta, habían superado la treintena. Sin embargo, no aportó un dato concreto.

Este lunes, Tárrago sí ha desvelado la cifra precisa: 35 agresiones sexuales denunciadas en la ciudad autónoma durante los últimos 45 días.

Las víctimas son, en su mayoría, mujeres migrantes que entraron a Ceuta durante la avalancha masiva. Ahora bien, la Fiscalía General del Estado también informó de que un denunciante es un varón homosexual, sin aportar más detalles.

Ahora bien, fuentes policiales subrayan que no todas las agresiones sexuales en Ceuta se denuncian.

Especialmente, debido a la vulnerabilidad de las víctimas. Además de ser, en su mayoría, mujeres migrantes, en torno al 40% de ellas, según datos de la Fiscalía General del Estado, son menores de edad.

Refuerzo en los Juzgados

Desde finales de agosto, Ceuta cuenta con un "refuerzo" en su Juzgado encargado de investigar agresiones sexuales, después de que estos delitos aumenten tras la invasión migratoria.

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertaba de la sobrecarga de trabajo en varios organismos judiciales de la ciudad autónoma. Especialmente, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, encargado de investigar los delitos sexuales.

De hecho, este lunes, al inicio de su intervención en la ceremonia de Apertura del Año Judicial, la fiscal Tárrago ha enviado su "solidaridad" a Ceuta, "ante la situación tan difícil, compleja e insostenible" que está viviendo la ciudad "desde hace mes y medio, tras la entrada masiva irregular de inmigrantes".

"Un año más, Ceuta —pero, este verano, de manera insostenible— atraviesa una situación que hace imprescindible una intervención contundente del Estado y de los organismos internacionales por las limitadas capacidades de acogida de la Ciudad Autónoma, que además no es la que tiene que soportar un problema migratorio que se ha convertido en tragedia para todos", ha señalado Tárrago.