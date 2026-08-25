El CGPJ responde a Justicia y le urge a "ultimar" el protocolo pendiente desde mayo que "agilizaría" los refuerzos a Ceuta

El refuerzo de los tribunales de Ceuta responde a la sobrecarga de trabajo y al aumento de delitos relacionados con la crisis migratoria.

Dos vocales del CGPJ han votado en contra de la decisión de instar al Ministerio, ambos del ala progresista del Consejo.

La Comisión Permanente del CGPJ insta a convocar la Comisión Mixta para ratificar el Protocolo de medidas de apoyo y refuerzo a los juzgados ceutíes.

El CGPJ ha urgido al Ministerio de Justicia a ultimar un acuerdo pendiente desde mayo para agilizar los refuerzos judiciales en Ceuta.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha urgido al Ministerio de Justicia a "ultimar" un acuerdo, pendiente desde el pasado mes de mayo, que, según subraya el órgano de gobierno de los jueces "permitiría agilizar" los refuerzos que necesitan los tribunales de Ceuta.

Así consta en el acta de la reunión celebrada este martes por la Comisión Permanente del CGPJ, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

De esta forma, el Consejo responde a la carta, enviada este lunes, por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que apremiaba al CGPJ a tramitar dichos refuerzos.

"El Ministerio tiene todo preparado", subrayaba en su misiva el número dos del ministro Félix Bolaños.

Este martes, tras analizar la carta, la Comisión Permanente —"como viene haciendo desde el mes de mayo", recoge el acta— ha acordado instar al Ministerio a convocar la Comisión Mixta —conformada por miembros del CGPJ y de Justicia— para "ultimar el texto" del Protocolo de medidas de apoyo y refuerzo, "de forma que pueda procederse a su ratificación a la mayor brevedad posible".

"Su pronta ratificación permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación; especialmente, en aquellos supuestos que revisten carácter urgente", añade el acta de la reunión.

Esta decisión —instar al Ministerio a la convocatoria de la Comisión Mixta— no ha sido adoptada por unanimidad. Dos vocales del CGPJ han votado en contra.

Se trata de Argelia Queralt y de Bernardo Fernández Pérez. Ambos están encuadrados en el denominado ala progresista del Consejo.

Por otro lado, este lunes, tras hacerse pública la carta enviada por Olmedo, el CGPJ anunciaba que Ceuta reforzaría sus tribunales, debido a la sobrecarga de trabajo derivada de la invasión migratoria.

El Consejo hacía este anuncio tras haberse reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalicía (TSJA), Lorenzo del Río; así como con la presidenta en funciones del mismo, Beatriz Pérez Heredia, y con el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas.

Administrativamente, la ciudad autónoma depende del TSJA; no cuenta con un Tribunal Superior propio. Y, por ley, el presidente del mismo está facultado por ley para tomar decisiones urgentes y necesarias en la gestión de los órganos judiciales de su territorio.

Hace justo una semana, el pasado martes, un informe del Servicio de Inspección del CGPJ avisaba de la sobrecarga en los tribunales ceutíes. Y consideraba "preciso" reforzar el Juzgado con competencias en Violencia sobre la Mujer, encargado, entre otros asuntos, de investigar agresiones sexuales.

En efecto, como asunto destacado, el informe de Inspección alertaba de que este tipo de delitos se ha incrementado en Ceuta a consecuencia de la crisis migratoria.

A partir de ese momento, el Ministerio de Justicia y el CGPJ se enzarzaron en una lucha de difundidos públicos y comunicaciones cruzadas.

Especialmente, debido a que la dotación de recursos a la Administración de Justicia es uno de los principales frentes de batalla abiertos por el CGPJ que preside Isabel Perelló.

Y, también, debido a la cercanía de la ceremonia solemne de apertura del Año Judicial, en la que Perelló pronunciará un discurso ante Bolaños y el rey Felipe VI.

El evento se celebrará el próximo 10 de septiembre y el refuerzo de los Juzgados de Ceuta y la dotación de medios a la Justicia, probablemente, sean puntos centrales en la intervención de la presidenta del Consejo.