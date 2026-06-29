La Audiencia de Madrid desoye a Sánchez y considera "crítica política" la lona de Hazte Oír que le llamaba "corrupto"

La causa judicial, iniciada por denuncia del PSOE por injurias y calumnias, fue archivada por la juez instructora y ahora ratificada por la Audiencia de Madrid.

La lona incluía el rostro de Sánchez y referencias a casos judiciales que afectan a su entorno, como el caso Begoña, caso Ábalos y el proceso contra su hermano.

El tribunal sostiene que la lona no tenía finalidad de insultar sino de expresar una opinión política amparada por la libertad de expresión.

La Audiencia Provincial de Madrid considera "crítica política" la lona de Hazte Oír que llamaba "corrupto" a Pedro Sánchez frente al Congreso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la organización Hazte Oír y considera "crítica política" la colocación de una lona frente al Congreso de los Diputados que llamaba "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una resolución fechada el pasado jueves y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El pasado mes de febrero, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ya archivó la causa judicial abierta a raíz de la colocación de esta lona.

La magistrada María Dolores Baeza concluyó que no existía delito en este hecho, que consideró "una manifestación de crítica de contenido político" que "ni promueve la violencia" ni incita a un discurso de odio.

Por ello, la defensa de Sánchez —así como la del PSOE, también personado en el procedimiento judicial— recurrió dicha decisión.

No obstante, la Sección Sexta de la Audiencia madrileña —un tribunal jerárquicamente superior a la instructora— adopta la misma postura.

En su resolución, los magistrados Francisco Jesús Serrano, Almudena Álvarez e Inmaculada López admiten que, "la palabra 'corrupto' dirigida al presidente del Gobierno, de modo aislado, constituye un grave insulto".

"Pero en el presente caso, dado que la palabra referida va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, no se aprecia finalidad de insultar, sino de expresar una crítica política, amparada por la libertad de expresión", señala la Justicia.

La imagen que mostraba la lona, de más de 250 metros cuadrados, incluía el rostro de Pedro Sánchez, con una rosa marchita en la solapa de su chaqueta y varias carpetas con los nombres de varios casos judiciales que atenazan al PSOE y al Gobierno.

Entre ellos, la causa judicial por la que ha sido juzgado su hermano, David Sánchez; el caso Begoña (la investigación penal contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez), el caso Ábalos, por el que ha sido condenado el exministro de Transportes José Luis Ábalos o el proceso contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que acabó inhabilitado.

El 'caso Lona'

Esta causa judicial, conocida como caso Lona, arrancó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que estaba de guardia y que fue el que recibió un oficio policial con la denuncia presentada el 19 de mayo de 2025 por la diputada Begoña Nasarre "en calidad de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista" y por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.

Los bomberos acabaron de descolgar la pancarta a las 00:52 horas del 20 de mayo.

Posteriormente, la juez Baeza, que asumió el caso, ofreció a Sánchez personarse en la causa en calidad de perjudicado. Y así lo hizo el también líder del PSOE, a través de un escrito firmado no por la Abogacía del Estado, sino por el letrado del Partido Socialista, Alberto Cachinero.

Sin embargo, la magistrada acabó archivando la causa ante la ausencia de delito, decisión que ratifica ahora la instancia superior, la Audiencia de Madrid.

Durante el transcurso de esta instrucción, Sánchez también comunicó al Juzgado que Hazte Oír desplegó una campaña similar en Nueva York, durante una visita del presidente del Gobierno español a la Gran Manzana.

La misma imagen que mostraba la lona también fue difundida en las redes sociales de la asociación, en cartelería física y en pegatinas, además de en una web, denominada elcapo.org y a la que dirigía un código QR ubicado, en un fotomontaje, junto al rostro de Sánchez.

La organización presidida por Ignacio Arsuaga también publicó una página entera en el periódico gratuito de mayor tirada de Nueva York (unos 100.000 ejemplares diarios) sobre "la corrupción en España". El artículo estaba ilustrado, precisamente, con una imagen de la lona frente al Congreso.