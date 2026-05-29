"No hay duda, fue imparcial": la fiscal arropa a la juez del 'caso David Sánchez' tras saberse que Cerdán la marcó como objetivo

La fiscalía no acusa ni a David Sánchez ni a Gallardo, considerando que la imputación se basó en conjeturas y no en auténticos indicios de criminalidad.

Una resolución judicial reveló pagos del PSOE a Leire Díez para boicotear investigaciones que afectaban al partido, incluyendo las causas contra David Sánchez y Begoña Gómez.

El juicio involucra a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017.

La fiscal Begoña García defendió la imparcialidad de la juez Beatriz Biedma en el caso David Sánchez, negando irregularidades en su actuación.

Aunque la Fiscalía no formula acusación en el caso David Sánchez, la fiscal Begoña García sí quiso defender a la juez instructora de este procedimiento y dejar claro que no existió ninguna irregularidad en su actuación.

Este jueves comenzó el juicio que sienta en el banquillo de los acusados, entre otros, a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, donde fue contratado el artista en 2017.

Durante el trámite de cuestiones previas, la fiscal solicitó al tribunal que excluyese, por considerarlo "prescrito", un delito —el más leve— que las acusaciones populares atribuyen al menor de los Sánchez Pérez-Castejón.

Ahora bien, a renglón seguido, García también aprovechó para negar —contradiciendo, en este punto, al abogado del músico— que la juez Beatriz Biedma haya comandado una investigación prospectiva o que cometiera ilegalidades durante la instrucción.

El Ministerio Público defendió la "imparcialidad y objetividad" de la instructora "ante las sospechas que se han querido introducir" en la primera sesión del juicio del caso Hermanísimo. "No hay duda alguna de que fue imparcial", recalcó.

Fuese de forma intencionada o no, el alegato de la fiscal se produjo tan sólo unas horas después de que una resolución del juez Santiago Pedraz, en otro procedimiento, revelase supuestos pagos del PSOE a la fontanera Leire Díez, "con cargo a los fondos del partido", para boicotear causas judiciales.

Entre ellas, precisamente, la instrucción liderada por Beatriz Biedma contra David Sánchez y el entonces líder de los socialistas extremeños.

También, el llamado caso Begoña, en el que, durante dos años, el juez Juan Carlos Peinado ha investigado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Tal y como detalló Pedraz, a partir de 2024, Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, pagó a Díez para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial" que afectase a "los intereses del Partido Socialista o del Gobierno".

Este plan pasaba por, entre otras acciones, "atacar la correcta dirección de las investigaciones" comandadas por Peinado y Biedma. "Se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción contra David Sánchez, la Fiscalía Anticorrupción o la UCO", relata el auto de Pedraz, fechado este miércoles.

La fiscal no acusa

A pesar de su tajante y encendida defensa de la labor de Biedma, la fiscal no acusa ni a David Sánchez ni a Gallardo.

De hecho, en un recurso fechado en mayo de 2025, García se opuso a que se celebrase el juicio que ha comenzado este jueves.

Como expresó en aquel documento, avanzado por EL ESPAÑOL, la imputación que efectuó Biedma contra el músico y el entonces líder del PSOE extremeño no estaba apoyada "en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad", sino "en conjeturas e hipótesis".

La fiscal, este jueves, junto al abogado de Gallardo y el de David Sánchez.

Ello no ha sido óbice para que, durante su turno para plantear cuestiones previas, la fiscal defendiese la legalidad de las decisiones tomadas por la instructora durante la investigación del caso Hermanísimo.

Entre ellas, la incautación de miles de correos electrónicos de varias cuentas corporativas de la Diputación de Badajoz, organismo que contrató a David Sánchez —Biedma concluyó que ad hoc, por su parentesco— en 2017, como coordinador de los conservatorios de música.