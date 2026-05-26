Zapatero pide al juez Calama retrasar su comparecencia judicial del 2 de junio por la extensión de la causa

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado.

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez Calama aplazar su declaración judicial prevista para el 2 de junio por la complejidad y extensión de la causa Plus Ultra. Zapatero está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la investigación sobre supuestos cobros ilegales en el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. El juez considera a Zapatero como "vértice" de una estructura para ejercer influencias ilícitas y encubrir contraprestaciones económicas relacionadas principalmente con Plus Ultra. La instrucción del caso fue reabierta por la Fiscalía Anticorrupción y actualmente la Audiencia Nacional investiga la posible utilización del rescate para blanquear dinero de origen venezolano.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, un aplazamiento de la comparecencia judicial prevista para el próximo 2 de junio.

El abogado del expresidente del Gobierno, Víctor Moreno Catena, ha alegado en un escrito, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, que la extensión de la causa hace necesario retrasar la declaración de su representado, que fue imputado por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Fuentes jurídicas explican a este periódico que el juez Calama todavía no ha resuelto y no ha decidido si acepta aplazar la comparecencia.

Zapatero fue citado para el 2 de junio imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de 53 millones de euros concedido a la compañía aérea Plus Ultra.

El juez ha señalado al expresidente socialista como "vértice" y "núcleo decisor y estratégico" de una estructura criminal de tráfico de influencias.

Calama sostiene en su auto, publicado la semana pasada, que Zapatero dirigió "una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa", principalmente, pero no solo, en relación con Plus Ultra.

El letrado de Zapatero ha solicitado el aplazamiento de la declaración por la "complejidad" del sumario y para tener más tiempo para estudiarlo y preparar con garantías su defensa.

Esta mañana, el portavoz autorizado del expresidente, el sociólogo Luis Arroyo, ya había dejado entrever esta posibilidad debido a la abundante documentación incluida en el sumario, que asciende a varios miles de folios.

Periplo judicial

El juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre la causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.