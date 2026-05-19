Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz en el Tribunal Supremo por injurias y calumnias

El cantante Julio Iglesias en un montaje junto a Yolanda Díaz.

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Las claves Generado con IA Julio Iglesias presentará una querella por injurias y calumnias contra Yolanda Díaz ante el Tribunal Supremo. La acción legal se produce tras la negativa de Díaz a rectificar declaraciones vinculando al cantante con presuntos abusos sexuales. El conflicto comenzó en febrero tras manifestaciones de Díaz en redes sociales y televisión, donde habló de abusos y esclavitud en la residencia de Iglesias. La denuncia original contra Iglesias fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de competencias.

El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La decisión llega después de que la ministra se haya negado a retractarse de las declaraciones que realizó tras conocerse una denuncia contra el artista por presuntos abusos sexuales.

Los equipos jurídicos de ambas partes estaban citados este martes en un juzgado de Madrid para un acto de conciliación obligatorio antes de la vía penal.

Sin embargo, según informaron fuentes jurídicas a EFE, Díaz rechazó rectificar al considerar que sus palabras no supusieron un daño reputacional ni al honor del cantante, defendiendo además que no se vulneró su presunción de inocencia.

Al estar la ministra aforada, el siguiente paso del equipo legal de Iglesias será acudir directamente al Alto Tribunal.

El origen del conflicto

La disputa comenzó en febrero, cuando Iglesias presentó la demanda de conciliación a raíz de las manifestaciones de Díaz en redes sociales y televisión.

El artista exigía que la ministra reconociera el daño, rectificara públicamente y pagara una indemnización acorde a la difusión de sus mensajes.

El foco de la futura querella se centra en dos intervenciones de Díaz a mediados de enero: un mensaje en la red social Bluesky y una entrevista en el programa La Hora de la 1 (RTVE).

Según el abogado del cantante, José Antonio Choclán, la ministra emitió "claros prejuicios de culpabilidad" al afirmar que en la residencia de Iglesias se cometían abusos y que sus empleados vivían en un régimen de esclavitud.

En su perfil de Bluesky, Díaz llegó a calificar los testimonios de "escalofriantes" y agradeció la valentía de las denunciantes y del medio que destapó el caso ElDiario.

Una denuncia ya archivada

El origen de la polémica penal contra el cantante se remonta a la denuncia de dos exempleadas por presunta trata de seres humanos, trabajo forzado, agresión sexual y lesiones.

No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero por falta de competencias, al no cumplirse los requisitos legales para que la Justicia española pudiera juzgar los hechos.

Actualmente, el equipo legal de Julio Iglesias se encuentra inmerso en otra batalla contencioso-administrativa para conseguir una copia de la denuncia archivada, con el objetivo de emprender acciones legales contra las propias extrabajadoras, una entrega a la que la Fiscalía se ha opuesto.