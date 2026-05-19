La Audiencia Nacional imputa a Zapatero por un presunto blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra

La investigación también afecta a Julio Martínez, amigo de Zapatero, quien habría transferido fondos al expresidente a través de trabajos de consultoría.

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado por un caso de corrupción en la democracia española.

El caso implica el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, concedido en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales en el rescate público de Plus Ultra.

La Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga en esta causa una red internacional que presuntamente blanqueó dinero a través del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

La decisión del juez significa que por primera vez en la historia de la democracia un expresidente del Gobierno es investigado por un caso de corrupción.

Esta ayuda pública fue concedida en marzo de 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. El juez investiga un cobro de comisiones ilegales y lavado de fondos en el que estaría implicado Zapatero.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indagó en la concesión de este rescate hasta 2023, cuando la juez Esperanza Collazos se vio obligada a archivar esta causa, sin haber citado aún a declarar como investigado a ningún representante de la aerolínea, por un error procesal.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia con nuevos datos, acerca de un supuesto blanqueo de capitales canalizado a través de los fondos del rescate. Collazos abrió una nueva causa y no tardó en enviarla a la Audiencia Nacional.

Otro de los investigado en este procedimiento es Julio Martínez, amigo muy cercano de Zapatero y que cobró 4580.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades. Se trata de casi la misma cantidad que posteriormente él pagó al expresidente socialista, a través de la empresa Análisis Relevante, a cambio de labores de consultoría estratégica.

Zapatero explicó durante su comparecencia en al comisión de investigación sobre el caso Plus Ultra del Senado que realizó "informes orales y escritos" para Análisis Relevante, aunque evitó detallar su contenido. El expresidente aseguró que fue Julio Martínez quien le propuso esos encargos y se desvinculó del rescate de la aerolínea.

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