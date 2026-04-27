Soraya Sáenz de Santamaría se desmarca del espionaje a Bárcenas: "Nunca tuve constancia de esa operación"

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría declara como testigo en la Audiencia Nacional. E. E.

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Las claves Generado con IA Soraya Sáenz de Santamaría declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen y afirmó que nunca tuvo constancia del supuesto espionaje a Luis Bárcenas. La exvicepresidenta aseguró que solo supo de la Operación Kitchen a través de la prensa y recalcó que fue ministra de Presidencia, no de Interior. Sáenz de Santamaría negó cualquier participación del CNI en investigaciones al entorno de Bárcenas y rechazó animadversión hacia José Manuel Villarejo. También negó que en Moncloa se activara un gabinete de crisis o seguimiento especial tras la publicación de los papeles de Bárcenas.

La exministra y exvicepresidenta del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado este lunes, como testigo, en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Obligada a decir la verdad, Sáenz de Santamaría ha manifestado en la Audiencia Nacional que "nunca" tuvo "constancia de esa operación".

"Yo fui ministra de Presidencia, no de Interior", ha recordado, antes de detallar que sólo tuvo constancia de llamada Operación Kitchen "a través de la prensa".

El abogado de Podemos, Gorka Vellé, ha preguntado a la exministra si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de Bárcenas".

Justo en ese momento, el fiscal César de Rivas ha advertido al tribunal de que "esa materia es secreta", apenas un segundo antes de que la presidenta de la Sala cortase la pregunta.

"Hay un acuero de desclasificación sobre la Operación Kitchen", se ha quejado el letrado. "Si es con relación a Kitchen, no hay problema por parte de la Fiscalía", ha señalado el fiscal.

"No", ha respondido Soraya Sáenz de Santamaría. "En absoluto, no", ha insistido, antes de negar "cualquier tipo de animadversión" del CNI a uno de los acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

"A raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, ¿cuál fue la reacción en Moncloa? ¿Un gabinete de crisis? ¿Un seguimiento especial? ¿Corregir algo en el PP con respecto a la contabilidad? ¿No se encarga a nadie de Prensa que haga un seguimiento sobre los papeles de Bárcenas?", ha preguntado la abogada del PP.

"No", ha respondido la testigo.