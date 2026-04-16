El fiscal no recurre el tercer grado del etarra que asesinó a Tomás y Valiente: "Cumple el máximo de su pena en 8 meses"

En 2019, una exposición de arte realizada por Bienzobas en prisión generó polémica y protestas del PP vasco, que recordó públicamente los crímenes del etarra.

El informe fiscal destaca el buen comportamiento de Bienzobas en prisión y su participación en programas de justicia restaurativa, así como cartas de arrepentimiento enviadas durante su estancia en la cárcel.

Bienzobas, condenado a 266 años de prisión por varios asesinatos, incluyendo el de Tomás y Valiente y Rafael San Sebastián, finalizará su condena máxima de 30 años en noviembre de 2024.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá el tercer grado concedido a Jon Bienzobas, etarra que asesinó a Tomás y Valiente, ya que cumple el máximo de su pena en ocho meses.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá el tercer grado concedido por el Gobierno vasco a Jon Bienzobas.

Este etarra asesinó a tiros, en 1996, al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

Según ha comunicado la Fiscalía este jueves por la tarde, el terrorista, en sólo ocho meses, finalizaba el plazo de 30 años de cumplimiento máximo de pena, aunque suma condenas que alcanzan los 266 años de prisión. El 24 de noviembre de este mismo año termina ese periodo de tres décadas (descontando una pena cumplida en Francia).

Por ello, unido a su buen comportamiento en la cárcel y a su participación, desde 2025, en programas de justicia restaurativa en los que se ha reunido con víctimas, el fiscal no recurrirá la semilibertad de Bienzobas.

De haberlo hecho, habría frenado sus salidas diarias de prisión, ya que el recurso de la Fiscalía tiene efectos suspensivos sobre los terceros grados concedidos a los etarras.

En su informe, enviado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público también destaca que el interno "se ha mostrado colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva".

Durante su estancia en prisión, el etarra ha escrito varias cartas de arrepentimiento. Hasta ahora, el asesino de Tomás y Valiente estaba ubicado en el llamado módulo de respeto de la cárcel alavesa de Zaballa.

"Dada su evolución, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena, no se recurre", expresa la Fiscalía, que avala que el terrorista salga de prisión durante el día y sólo acuda a dormir.

Como informó EL ESPAÑOL en 2019, ese año, la Casa de la Cultura de Galdácano (Vizcaya) estrenó una exposición de pinturas y esculturas realizadas por Bienzobas durante su estancia en prisión.

La muestra, que llevaba por título Desde la ventana de mi celda, causó polémica. Hasta el punto de que el PP vasco, con Alfonso Alonso a la cabeza, se concentró frente a la Casa de la Cultura para exhibir la "verdadera obra de Bienzobas".

El partido colocó en la calle unos paneles informativos que mostraban "el legado" y las "herramientas de trabajo" del autor de la muestra: imágenes de pistolas, fotografías de pasamontañas y explosivos...

Asesinato de Tomás y Valiente

Entre las penas impuestas a Bienzobas, que suman casi tres siglos, figura la condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

El crimen ocurrió el 14 de febrero de 1996 en el despacho del jurista en la Universidad Autónoma de Madrid.

El etarra también fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en la cafetería Gwendoline de Getxo (Bizkaia).

La víctima, que era hermano de Federico San Sebastián, secretario general de la empresa Iberduero, recibió varios disparos mientras desayunaba.

Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia). Allí, en el país galo, fue condenado a 18 años de cárcel por un robo de dinamita.