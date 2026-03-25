Querella contra el financiador de Alvise: le acusan de usar a sus exabogados para esconder de la Justicia un yate de 23 millones

Las claves nuevo Generado con IA Víctimas del caso Madeira han presentado una querella contra Álvaro Romillo, acusado de ocultar a la Justicia un yate valorado en 23 millones de euros usando a sus exabogados. Romillo, alias CryptoSpain y financiador de Alvise Pérez, está procesado por una presunta estafa piramidal de 260 millones de euros a través de Madeira Invest Club. La querella sostiene que Romillo transfirió la propiedad del yate Omnia y otra embarcación a una empresa búlgara, buscando eludir embargos judiciales. La UCO detectó que Romillo adquirió ocho barcos entre 2023 y 2024, sin relación con las inversiones ofrecidas a los afectados del club privado.

Víctimas del llamado caso Madeira han interpuesto una querella contra Álvaro Romillo, el principal investigado en esa causa judicial.

En esta ocasión, le acusan de haber utilizado a sus dos exabogados para esconder de la Justicia, entre otras propiedades, un yate valorado en 23 millones de euros.

Romillo, conocido en redes sociales por el alias de CryptoSpain, ha sido procesado por un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, como supuesto cerebro de una estafa piramidal cifrada en unos 260 millones de euros.

Este empresario, cabeza visible del conglomerado Madeira Invest Club (MIC), también es conocido por haber confesado que pagó 100.000 euros en efectivo al agitador Alvise Pérez cuando éste se presentó a las últimas elecciones europeas, en las que acabaría consiguiendo tres escaños en Bruselas.

Y, como desveló EL ESPAÑOL, el juez Calama descubrió, gracias a una multa de tráfico, que Romillo vendió por apenas 15.000 euros un Bentley Bentayga Azure V8 a una empresa de su abogado, Francisco Miranda, con el fin de evitar que las autoridades judiciales decomisaran el coche. Sin embargo, se trata de un vehículo de lujo valorado en más de 200.000 euros.