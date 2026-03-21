Begoña Gómez utilizaba la Moncloa como trampolín profesional: los cinco elementos que lo corroboran, según el juez

Se investigan posibles favores y gestiones de su asesora Cristina Álvarez para actividades privadas y la apropiación de un software desarrollado para la cátedra que dirigía Gómez.

El juez también señala reuniones entre Gómez y el empresario Barrabés en la Moncloa, coincidiendo con la adjudicación de contratos públicos a su grupo.

Entre los indicios, el magistrado destaca la rápida creación de una cátedra en la UCM para Gómez tras una reunión en la residencia presidencial.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Begoña Gómez utilizó la Moncloa como trampolín profesional tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene que el Palacio de la Moncloa fue algo así como el trampolín profesional y el centro de negocios particular de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En una resolución firmada este viernes, el magistrado apunta a que el complejo presidencial fue un elemento nuclear para el despegue de la carrera de Gómez, una vez su marido desalojó a Mariano Rajoy, gracias a una moción de censura, y se instaló en la Moncloa.

"A partir de ese momento, se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez", insiste el juez, que investiga a la esposa de Sánchez por un total de cinco supuestos delitos.

Peinado tiene claro qué favoreció este cambio: que Begoña Gómez se instalase en la Moncloa en 2018.

A lo largo de la resolución, de 46 folios, firmada este viernes, el juez recoge diferentes ejemplos del uso que ésta dio al complejo presidencial para favorecer sus propios intereses privados.

1. Obtener una cátedra

Peinado recuerda que, en junio de 2020, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se desplazó personalmente al palacio para reunirse con Begoña Gómez.

Tras ese encuentro, detalla el juez, Goyache habría activado, con una "celeridad inusitada", los resortes para crear una cátedra extraordinaria en la UCM. La misma que en octubre de ese mismo año ya estaba dirigiendo la esposa del presidente del Gobierno.

En su declaración como testigo, Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense, aseguró que, tras aquella cita en Moncloa, Goyache le dijo: "Tienes que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente".

En su largo auto, Peinado señala que una reunión en "las dependencias del Palacio presidencial" constituye una "situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano".

Y subraya que Goyache, como él mismo declaró, no conocía a Begoña Gómez cuando se desplazó a la Moncloa en verano de 2020.

Por ello, el juez plantea: "Cabe preguntarse si el rector de la Universidad Complutense de Madrid se habría desplazado al domicilio o despacho de cualquier persona que quiere conocerle..."



A lo largo de varias páginas, el magistrado señala las citas de Gómez en la Moncloa con empresarios y directivos, con el objetivo —considera Peinado— de impulsar sus proyectos "totalmente privados", pero bajo una apariencia de oficialidad e influencia institucional.

Todo ello, "desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno".

2. Reuniones con Barrabés

La cosa no queda ahí: Peinado relata en su resolución que el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés mantuvo una relación profesional estrecha con Begoña Gómez, la cual se gestionó en gran medida desde la propia residencia oficial del Presidente del Gobierno.

Como recuerda el instructor, Barrabés, también investigado en esta causa, admitió en sede judicial haber acudido a la Moncloa en varias ocasiones —entre cuatro y cinco veces—, invitado para tratar contenidos de la futura cátedra y del máster adscrito a la misma.

De hecho, Barrabés fue profesor en este proyecto académico, en cuya creación había colaborado, a petición de Gómez.

El empresario prestó asesoramiento estratégico y ayuda directa en el desarrollo de los programas académicos que posteriormente ofrecería la cátedra.

El juez destaca que esta colaboración coincidió en el tiempo con la adjudicación de contratos públicos millonarios a favor del Grupo Barrabés. Entre otros, a través de la entidad pública Red.es.

En uno de los procesos de licitación, el empresario aportó dos manifestaciones de interés —una suerte de cartas de apoyo que avalan un proyecto— firmadas personalmente por Begoña Gómez en su calidad de co-directora del máster de la UCM.

Como publicó EL ESPAÑOL, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó irregularidades técnicas en la concesión de esos contratos. También, no obstante, de otros, adjudicados por otras Administraciones.

¿Cuáles eran dichas irregularidades? Principalmente, opacidad y el uso de criterios subjetivos que podrían haber servido para beneficiar indebidamente a la empresa adjudicataria.

Como señala el juez Peinado, el Grupo Barrabés resultó ser una "pieza clave" en la implementación de la cátedra universitaria.

3. Los "favores" de Cristina

El juez también señala que, en el caso Begoña, está analizando si se cometió un supuesto delito de malversación en la contratación, como la principal asesora en Moncloa de Begoña Gómez, "de su amiga Cristina Álvarez", también investigada en este procedimiento.

"La utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", reprocha el juez.

¿Cuáles? "Desde la gestión cotidiana de la cátedra hasta la colaboración directa (...) para la consecución de financiación de actividades relacionadas, tanto con la cátedra como con el máster [adscrito a la misma]".

EL ESPAÑOL publicó correos internos de la UCM que demuestran que Álvarez participó en la gestión de las finanzas de este proyecto académico.

Uno de ellos, enviado por la asesora a Doadrio, resulta muy ilustrativo. En él, la mujer valora un convenio que iba a firmarse entre la Cátedra de Transformación Social Competitiva TSC y la empresa educativa Mindway.

"Te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway y que te he comentado por teléfono. Lo vemos muy extenso (...) Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra TSC", expresó Álvarez en aquel correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

"Y, por otro lado, que [Mindway] no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios y estructura del Máster [adscrito a la Cátedra] en caso de rescisión", añade la asistente de Gómez.

4. La creación del 'software'

En el caso Begoña también se investiga si la esposa de Pedro Sánchez se apropió de un software que fue desarrollado, de forma altruista, por varias empresas para adscribirlo a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.

En una web de su propiedad y registrada a su nombre, la mujer de Sánchez ofrecía —gratuitamente, eso sí— una herramienta digital muy similar a la anterior y destinada a pequeñas y medianas empresas.

El auto de Peinado también alude a este asunto y lo conecta con otra reunión en Moncloa. En marzo de 2022, Gómez se reunió allí con Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales de Google en España, además de antiguo asesor gubernamental en el Ministerio de Hacienda.

Este contacto precedió a los acuerdos de colaboración económica y técnica entre la multinacional y la cátedra para el desarrollo del software.

En total, la empresa invirtió 110.000 euros en la creación de esta herramienta. Asimismo, Escassi mantuvo contactos —al menos, de forma online— con Cristina Álvarez.