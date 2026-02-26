El juez cita a Aldama el 9 de marzo para que entregue el sobre con documentación de la "financiación ilegal" del PSOE

El sobre, cuya foto fue incluida en informes de la Guardia Civil, fue enviado por Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, y recibido por Aldama poco después de la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a Víctor de Aldama para que éste entregue el sobre que asegura tener con documentación "relativa a la financiación ilegal del PSOE".

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de esta decisión.

El empresario deberá, por tanto, acudir al Juzgado Central de Instrucción número 2 el próximo 9 de marzo y aportarlo allí.

El juez Moreno investiga, bajo secreto de sumario, las supuestas irregularidades en las cuentas del PSOE. De ahí su interés por este sobre.

¿Por qué? ¿Qué contiene? Según declaró Aldama en el marco de otra investigación judicial, alberga documentación "relativa a la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista" a través del negocio de los hidrocarburos.

Según aseguró el empresario ante otro magistrado de la Audiencia Nacional —delante del juez Santiago Pedraz— fue Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, la que le entregó este sobre.

No obstante, sucede que el fiscal de ambos procedimientos —la investigación que comanda Moreno y la de Pedraz— es el mismo: Luis Pastor, miembro de Anticorrupción.

Por ello, a petición de éste, la declaración de Aldama ante Pedraz en la que menciona el sobre fue remitida a la causa secreta sobre las supuestas irregularidades en las cuentas del PSOE, de la que se encarga Moreno.

Así las cosas, este juez ha citado al empresario para que le entregue el sobre.

El interrogatorio

Aldama compareció el pasado 29 de enero ante el juez Pedraz, que investiga un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Antes de alcanzar los 20 minutos de declaración, el fiscal le preguntó por el contenido de dicho sobre.

"Hay una fotografía de un sobre, referente a PDVSA [la empresa estatal de petróleo venezolana]. ¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", consultó Pastor.

"Bueno... Eso... Si no le importa, eso es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes, porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido y eso es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora", respondió Aldama.

"Yo no le digo nada de hablar ni de dejar de hablar... ¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", insistió Pastor.

"Es relativo al negocio de los hidrocaburos y a la financiación ilegal del PSOE", contestó, tajante, Aldama.

"¿Del Partido Socialista o de la Internacional Socialista?", reiteró el fiscal. "De las dos: de la Internacional Socialista y del Partido Socialista", confirmó el empresario, antes de admitir que Delcy Rodríguez fue quien se lo facilitó.

A los pocos días de este interrogatorio, a petición del fiscal Pastor, el juez Pedraz envió el relato de Aldama a su colega Moreno.

En el caso Hidrocaburos se investiga un supuesto fraude a Hacienda, cifrado en más de 200 millones de euros y cometido a través de empresas vinculadas al sector del petróleo.

Pero es el juez Moreno quien, en una causa secreta, analiza las cuentas de la caja del PSOE. De ahí que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ante el que declaró Aldama, enviase dicho relato al titular del Central 2, Moreno.

El fiscal común a ambas causas, al mencionar "la fotografía de un sobre", se refería a la imagen del mismo incluida en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados también de las pesquisas de los dos procedimientos mencionados.

En efecto, la UCO recogió esta foto en uno de sus atestados, ya que había sido enviada por Aldama a uno de sus contactos a través de WhatsApp.

Delcy Rodríguez

En una pegatina, figura como destinataria del sobre Delcy Rodríguez, quien era, por entonces, la vicepresidenta de Venezuela. Hoy es la presidenta del país, tras la caída de Nicolás Maduro.

Como emisor del paquete, aparece Manuel Quevedo, ministro y presidente de PDVSA.

Algo más abajo, figura un matasellos con el siguiente texto: "Recibido por Víctor González. 4 de febrero de 2020. 5:50 p.m.". El nombre completo de Aldama es compuesto: Víctor Gonzalo, por lo que la anotación anterior, pese a la errata, sí podría aludir a él.

Por otro lado, la fecha mencionada es quince días posterior al llamado Delcygate. El 20 de enero de aquel año, Rodríguez visitó España y pisó el aeropuerto de Barajas, pese a las sanciones internacionales de la Unión Europea que pesaban sobre ella.

En el aeródromo, se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien se encuentra actualmente en prisión provisional, a la espera, al igual que Aldama, ser juzgado en el Tribunal Supremo por supuesta corrupción.