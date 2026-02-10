El vídeo en el que Cerdán declara ante el juez que Leire Díez dio al PSOE el audio de las saunas: "No era nada nuevo"

El juez del caso Villarejo rechazó la tesis de complot y confirmó los vínculos entre miembros de la 'Policía patriótica' y el suegro de Sánchez.

El PSOE aportó el audio a la Audiencia Nacional como parte de su estrategia para vincular las saunas con un supuesto complot de la 'Policía patriótica' contra Sánchez.

El audio no fue considerado novedoso por los servicios jurídicos del PSOE y, según Cerdán, Pedro Sánchez no fue informado de la reunión donde se entregó.

Santos Cerdán declaró ante el juez que Leire Díez entregó al PSOE un audio sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, grabado por Villarejo en 2014.

Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, declaró el pasado día 2 ante el juez Arturo Zamarriego y admitió que Leire Díez entregó al partido un audio "sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Así figura en el vídeo de la declaración de Cerdán, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El magistrado Zamarriego investiga los tejemanejes de Díez, la conocida como fontanera del PSOE, para tratar de lograr información sensible sobre la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Vídeo | Declaración de Santos Cerdán en la investigación del 'caso Leire'

En abril de 2024, esta mujer, acompañada del también investigado Javier Pérez Dolset, entregó al partido, en su sede de la madrileña calle Ferraz, un audio fechado en 2014.

En él, se escucha al excomisario José Manuel Villarejo, que es quien lo graba, conversar con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El primero cuenta al segundo que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, regentaba saunas donde se ejerce la prostitución.

En esa reunión, Leire Díez entregó este audio al PSOE. Cerdán, en su declaración ante el juez, admitió que dicho clip "no resultó novedoso para los servicios jurídicos del partido". El abogado jefe de la formación, Alberto Cachinero, de hecho, estaba presente en aquel encuentro. "No era nada nuevo", señaló Cerdán ante el juez.

De hecho, el ex número tres del PSOE reconoció en su declaración como testigo, obligado a decir la verdad, que no informó de esta reunión a Pedro Sánchez.

En esas fechas, además, el presidente del Gobierno se había tomado sus "cinco días de reflexión", a raíz de la apertura de una investigación penal contra su mujer, Begoña Gómez, hija del ya fallecido Sabiniano.

Según declaró Cerdán, fue Antonio Hernando, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, también presente en aquella reunión, quien percibió que el audio "no era nada nuevo".

El pasado día 2, Hernando también declaró como testigo en el caso Leire, aunque indicó que tan sólo estuvo "20 minutos" en aquella sala y que se desvinculó de la reunión al ser consciente de que la grabación "ya era conocida" y estaba judicializada.

"No era una reunión formal; había gente de pie...", comentó Cerdán. "Yo salí varias veces, porque me llamaron", indicó. "Ellos [Leire y Dolset] no aportaron nada nuevo. Yo no cogí ningún documento. Era grave, pero no era una información desconocida", insistió.

El audio de las saunas

Desde principios de aquel 2024 —coincidente, en efecto, con el inicio del llamado caso Begoña—, el PSOE ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con un supuesto complot contra Sánchez y su familia orquestado por la Policía patriótica.

Con este calificativo, el partido denomina a un grupo de policías —entre ellos, Villarejo— a los que acusa de, mientras Martínez era secretario de Estado, haber tratado de boicotear a las formaciones de izquierdas.

Como parte de su estrategia, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional el audio en el que Villarejo menciona las saunas.

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese audio que el PSOE omitió en sus denuncias y discuros públicos de aquellos días. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

De hecho, como informó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot. En respuesta al PSOE, en una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de este grupo de policías, "con el suegro del presidente del Gobierno".

Por otro lado, el pasado septiembre, en una entrevista en televisión, Leire Díez admitió que, en 2017, Antonio Hernando y el hoy ministro Óscar López, adscritos entonces a una candidatura rival a la de Sánchez, también trataron de hacerse con información sobre "las saunas del suegro" para utilizarla contra él.

De hecho, en su declaración como investigado, Pérez Dolset recordó que Hernando, en el pasado, había tratado de conseguir el mencionado audio para utilizarlo contra el hoy presidente del Gobierno.

Ante el juez Zamarriego y en alusión a Hernando, el empresario subrayó: "Si alguien conoce la documentación [incautada a] a Villarejo, hay una persona del PSOE que estaba en contacto con él y quiso conseguir esa información [los audios sobre las saunas] para atacar al presidente. Y [esa persona] estaba allí, en esa reunión. ¿Qué iba? ¿A investigarse a sí mismo, a descubrirse?".

En otra reunión —la que Leire Díez mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa en mayo de 2024—, la fontanera se presentó como "la mano derecha de Santos Cerdán". "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", precisó.

En su declaración ante el juez, el pasado 2 de febrero, Santos Cerdán indicó que otro cargo del PSOE, Juanfran Serrano, acudió a la reunión en Ferraz y desmintió a Díez. "Él era mi mano derecha, no había más manos derechas", comentó.