Qué busca el juez Peinado en los viajes a África y Dominicana de Begoña Gómez y por qué quiere saber si fue con su asistente

El Gobierno ha negado en varias ocasiones información sobre los viajes oficiales de Gómez y su asistente, lo que ha llevado al juez a advertir sobre posibles delitos de desobediencia judicial si no se entrega la documentación solicitada.

La investigación busca esclarecer el papel de Cristina Álvarez como asistente, quien habría realizado gestiones relacionadas con la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado ha solicitado al Ministerio del Interior el listado de viajes de Gómez y Álvarez desde 2018, con especial interés en seis países: Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, República del Congo, República Democrática del Congo, Rusia y República Dominicana.

El juez Juan Carlos Peinado investiga los viajes de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente, centrándose en si su asistente Cristina Álvarez la acompañó y si eran desplazamientos oficiales o privados.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha puesto el foco en los viajes que ha realizado Begoña Gómez desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno.

El magistrado la investiga por cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación.

El último de ellos, debido a la contratación de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa.

Esta asesora, tal y como ha desvelado la instrucción del caso Begoña, hizo algunas gestiones en el marco de la actividad profesional de la mujer de Sánchez.

Por ello, Peinado ha solicitado al Ministerio del Interior el listado de viajes que ambas realizaron desde 2018 hasta la actualidad. ¿El objetivo? Comprobar a qué desplazamientos acompañó Álvarez a Gómez y si dichos vuelos tenían carácter oficial o privado.

El juez ha dado diez días a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente de Interior, para cumplir esta solicitud.

El instructor subraya que se trata de un plazo "improrrogable". Y formula una advertencia: de no facilitarle estos datos, Interior podría incurrir "en un delito de desobediencia judicial".

Existe un detalle novedoso en la resolución. Peinado menciona, expresamente, varios destinos. Se trata de seis países respecto a los que el juez está especialmente interesado en saber si Gómez viajó y si lo hizo o no acompañada de su asistente.

La mayor parte de ellos, cuatro, son africanos: Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, República del Congo y República Democrática del Congo. Las memorias de África de la esposa de Pedro Sánchez.

Los dos restantes son Rusia y República Dominicana.

Aunque Peinado quiere obtener el listado de todos los viajes realizados por las dos investigadas, ¿por qué menciona, específicamente, estos seis destinos?

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un escrito presentado por una de las acusaciones populares del caso Begoña: Hazte Oír.

Esta organización puso el foco en la etapa de Begoña Gómez como directora del IE África Center, una entidad adscrita al Instituto de Empresa y dedicada al desarrollo en el continente africano.

Según el escrito de Hazte Oír, Gómez, ostentando dicho cargo, participó el 12 de diciembre de 2018 en un foro en Ghana. En septiembre de 2019, acudió a Rusia a la XXIII Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

En junio de 2022, asistió al V Congreso CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberioamérica), organizado en Punta Cana (República Dominicana).

De ahí que Peinado mencione algunos de estos países en su resolución.

El pasado mes de octubre, Hazte Oír incluyó todos estos viajes en su escrito. Y solicitó al juez que ordenase a Gómez y a Álvarez la entrega de sus respectivos pasaportes.

Hasta la fecha, ninguna de ellas lo ha hecho. Y tienen derecho a negarse, al estar siendo investigadas. Pueden, por tanto, oponerse a facilitar la documentación reclamada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Así lo admite el propio Peinado en su resolución. Y reconoce, a renglón seguido, que la negativa de ambas a facilitar sus pasaportes le obliga a tratar de conseguir esa misma información por otras vías. Por ello, se dirige al Ministerio del Interior.

Hazte Oír subrayaba en su escrito la importancia de conocer si Begoña Gómez se había desplazado a esos países, en el marco de su actividad privada, sola o si Álvarez la acompañó.

La instrucción del caso sí ha desvelado que esta última hizo alguna gestión relacionada con la financiación de la cátedra extraordinaria que la esposa de Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a seguir financiando este proyecto académico.

Por otro lado, y aunque Peinado no menciona ningún motivo en su resolución, el Gobierno se ha negado en varias ocasiones a facilitar información sobre los viajes del avión oficial a República Dominicana.

También ha hecho lo propio con los desplazamientos de la esposa de Pedro Sánchez.

Por último, el empresario Víctor de Aldama, quien también viajó a Rusia para la XXIII Asamblea de la OMT, aireó una denuncia que acusaba a Gómez, sin pruebas y a través de documentos sin membrete alguno, de tener dinero oculto en República Dominicana. Dicha denuncia fue archivada por la Fiscalía Anticorrupción, dada su falta de credibilidad.