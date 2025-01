El jefe de gabinete de Ayuso revela al Supremo que González Amador le dio el 'mail' en el que el fiscal Salto se abría al pacto

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles, como testigo, en el Supremo, en la causa judicial en la que está investigado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador.

Este empresario es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y está investigado judicialmente, en otra causa, por dos supuestos delitos de fraude fiscal.

Por su parte, el Supremo investiga a García Ortiz por la filtración a la prensa de un correo en el que Carlos Neira, el letrado de González Amador, ofrece un pacto al fiscal Julián Salto, a cambio de que su cliente reconociera los dos ilícitos penales y evitara así pisar la cárcel.

Este miércoles, dentro de Alto Tribunal, Rodríguez (conocido por sus siglas MAR) ha indicado que fue González Amador quien le entregó un e-mail en el que Salto respondía a dicha oferta, abriéndose al pacto. Es decir, le entregó la contestación, por correo electrónico, de la Fiscalía a la propuesta de Neira.

Según ha declarado MAR en el Supremo, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo hizo el 12 de marzo de 2024, a las nueve de la mañana. Y para informarle de lo que él consideraba que era inminente, que no tardaría en alcanzar un pacto con el fiscal Salto y evitaría ir a juicio. Ahora bien, no fue así y la oferta no fructificó.

Según avanzan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, a petición de una de las acusaciones populares, la ejercida por el sindicato Manos Limpias, el Supremo cotejará en el móvil de Miguel Ángel Rodríguez el día y la hora de recepción del mencionado correo. Así lo ha decidido, tras rechazar la solicitud de la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, de copiar el contenido del dispositivo.

En efecto, el e-mail enviado por Salto a Neira respondía a otro correo, el enviado el 8 de marzo por este último ofreciendo el acuerdo. Y ese mail inicial fue publicado el día 14 de ese mes por un medio afín al PSOE.

Desde que se hiciera público que González Amador se ofrecía a reconocer los dos delitos fiscales, miembros del partido y del Gobierno de España han atacado a Ayuso y han tildado al empresario, su novio, de "defraudador confeso" o de "delincuente confeso".

En el Supremo, Rodríguez ha señalado que desconocía la existencia de ese primer correo (el enviado por el letrado Carlos Neira a Julián Salto, subordinado, como todos los fiscales, de García Ortiz).

Por eso, MAR ha asegurado ante el Alto Tribunal que estaba "en la creencia" de que la oferta de alcanzar un pacto partió de la Fiscalía.

El día 13 de marzo, a las nueve y media de la noche, el diario El Mundo publicó una noticia en la que difundía esa versión, que había sido Salto quien había propuesto un pacto a Neira, lo cual se demostró falso.

Este miércoles, en el Supremo, Rodríguez ha negado ser la fuente de dicha publicación. El periodista que la firmaba, que también ha declarado hoy como testigo, se ha negado a revelarla.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.