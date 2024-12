Ábalos responsabiliza a varios subordinados del incremento del presupuesto en la ejecución de las obras bajo sospecha

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha desvinculado del incremento presupuestario que sufrieron determinados contratos públicos adjudicados a varias constructoras y que fueron puestos bajo sospecha por el empresario Víctor de Aldama.

Este jueves, Ábalos declaró ante el Tribunal Supremo por el llamado caso Koldo. Y, preguntado por la Fiscalía Anticorrupción acerca de dichas modificaciones millonarias en el presupuesto de las obras, ha responsabilizado de las mismas a varios subordinados.

Víctor de Aldama, considerado el intermediario/comisionista de la trama criminal investigada, entregó recientemente en el Supremo un listado de contratos públicos que, según su versión, fueron "pre-adjudicados" por Ábalos a ciertas compañías para, a cambio, recibir comisiones ilegales. El exministro ha negado tajantemente, una y otra vez, estas acusaciones. Y se ha desligado de los incrementos presupuestarios.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una transcripción de su declaración en el Supremo. Y, como figura en este documento, Ábalos ha subrayado que él, "como ministro", no firmó "nada" que incrementase el presupuesto de dichas obras, "que eran responsabilidad de la Dirección General de Carreteras", un departamento inscrito en el organigrama a Transportes.

"No intervine en ningún proceso", ha señalado sobre su rol en estos hechos. "Las modificaciones las hacen los técnicos y tienen que estar bien justificadas", ha señalado sobre los incrementos presupuestarios de esos contratos.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo. Efe

En efecto, varios de ellos se producen durante el periodo de ejecución de las obras. Es por ello que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado por este extremo.

Aldama entregó al Supremo un listado de obras, que incluían algunas subrayadas con un rotulador en rosa y en verde, junto a varias anotaciones manuscritas. Por ello, Ábalos ha sido preguntado en el Supremo si reconocía la caligrafía, si era capaz de atribuirla a uno de los investigados en esta causa: Koldo García, quien fuera su principal asesor en el ministerio.

"No me suena, no lo sé", ha respondido el político. Su respuesta ha sido la misma cuando se le ha hecho la misma pregunta referida a director general de Carreteras de su etapa en Transportes.

Los 'papeles de Aldama'

A través de un escrito firmado por su abogado, Aldama entregó dicho listado de obras. "Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias", afirmaba el documento firmado por el letrado José Antonio Choclán.

"Aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados [a cambio de comisiones ilegales]", explicaba la defensa del empresario.

Ahora bien, en el Supremo, Ábalos ha negado esta acusación y, en definitiva, todas las que Aldama lanzó en su contra.

El listado de obras públicas entregado por Aldama al Supremo. EL ESPAÑOL

Antes de entregar esta documentación en el Supremo, Aldama declaró ante la Audiencia Nacional, que investiga otra de las ramas del caso Koldo. Allí, el comisionista aseguró haber pagado comisiones a Ábalos y a su asesor, Koldo García.

Este viernes, el exministro ha negado que eso sea cierto. Al menos, en su caso, ya que ha manifestado que desconoce si su asesor cobró alguna mordida de parte de Aldama.

La foto de Aldama y Pedro Sánchez.

Asimismo, Ábalos se ha apoyado en las declaraciones de su sucesor en Transportes, el actual ministro Óscar Puente, para recalcar que varias de las adjudicaciones de obras incluidas en el listado se adjudicaron sin que él mismo estuviera al frente de este departamento.

En la Audiencia Nacional, Aldama también manifestó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció al empresario sus gestiones para asegurar un viaje oficial a Oaxaca (México). Según la versión del comisionista, el líder del Ejecutivo, en el reservado de un teatro en el que el PSOE celebraba un mitin en 2019, le dijo: "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado". Tras ello, ambos se hicieron una fotografía.

En su declaración, este jueves, Ábalos ha sido preguntado por el viaje a México y por uno de los logros que Aldama se atribuyó: que Aena, la empresa pública de aeropuertos, optase a la gestión de aeropuertos en el país latinoamericano.

En el Supremo, el exministro ha subrayado que eso sucedía "desde hacía mucho" y "el presidente [del Gobierno] no tenía nada que agradecer".