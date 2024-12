Aldama carga contra Montero por "poner la mano en el fuego" por su 'número 2': "Que compre pomada para las quemaduras"

Víctor de Aldama ha ironizado este jueves con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera que "ponía la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, al que el empresario asegura que entregó 25.000 euros en efectivo: "Señora ministra, vaya a la farmacia a comprar pomada para las quemaduras porque se va a quemar".

En una extensa entrevista en la colombiana W Radio, el presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha desvelado que ha mantenido "conversaciones con gente del actual Gobierno" y que ese acercamiento se ha producido en un intento de "llegar a un acuerdo". "Se han acercado a nosotros y hay pruebas. También en el momento que eso salga, pues se podrá aportar, porque hay pruebas más que suficientes, (...) han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo", ha explicado.

Aldam ha asegurado que tiene mensajes en un teléfono móvil incautado que probarían todas las acusaciones que ha vertido en sede judicial en las últimas semanas contra altos cargos y ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula socialista. Ha señalado que tiene "mensajes de todos menos de Santos Cerdán", el secretario de Organización del PSOE a quien asegura que entregó 15.000 euros en un sobre.

Precisamente, este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa contra el exministro José Luis Ábalos, ha rechazado "en este momento" el volcado de ese móvil, que el propio Aldama había ofrecido en su escrito. Ante ello, Aldama ha reiterado que "espera" que la Unidad Central Operativa (UCO) "entregue su terminal" encriptado y "se vean todos los wasaps que le han negado".

Respecto a otras personalidades políticas a las que ha acusado de haber entregado también pagos en negro, ha reconocido que "tampoco tiene pruebas de un sobre o de puñaladas en el pecho", pero sí otras evidencias de las acusaciones que ha vertido.

"Aquí hay una prueba con la firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita, eso es más que suficiente como prueba, porque, si no, ¿para qué lo alquila si no lo paga y no lo habita? Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones (…) hay una prueba, está ahí, es palpable y suficiente”, ha defendido, sobre el contrato de alquiler con opción a compra de un piso valorado en 1,9 millones en el Paseo de la Castellana que habría firmado con Ábalos.

Otra prueba, a su juicio, que le relacionaba con la cúpula del partido socialista que es cómo entró aquella noche electoral de noviembre de 2019 en la sede nacional del PSOE. "Yo entré a Ferraz por el garaje, como las autoridades", ha argumentado, al tiempo que ha reconocido que su supuesta relación con el PSOE empezó con Ábalos.

"Maltratado" por Ábalos y Koldo

Aldama ha insistido en la entrevista en la veracidad de la supuesta trama de adjudicaciones amañadas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, a cambio de comisiones ilícitas. Aunque no ha aportado prueba o indicio alguno, ha avisado de que el 16 de diciembre aún debe declarar ante el Tribunal Supremo.

El empresario ha justificado su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional en que se sintió "maltratado" por Ábalos y Koldo, quienes "recorrieron los platós" donde le "negaron" y dieron hasta "diez versiones diferentes y metiéndole en follones".

En este sentido, asegura que él da estas declaraciones, pese estar reconociendo delitos, porque llega "un momento en el que él se cansa no solo de pagar sobornos, sino de que abusen de su persona y le traten así".

Sobre Pedro Sánchez, ha señalado que aunque no tiene la "certeza" de que supiera todo lo que está desvelando Aldama, ha manifestado su extrañeza de que así fuera. "¿Cree que el presidente Sánchez, llamando siete veces al día a su número dos en todo, no sabía nada de verdad?", ha afirmado.

En cuanto a la fotografía en la que aparece posando con el presidente del Gobierno, ha asegurado: "Pedro Sánchez se hace fotos con cualquiera, son en la calle o en eventos, no en zonas privadas".

Aldama ha asegurado que representantes del Gobierno, cuya identidad no ha desvelado, intentaron alcanzar un pacto de no agresión con él, que no fructificó.

Delcy y República Dominicana

Sobre polémica visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la noche del 19 de enero de 2020, De Aldama ha avisado que hay pruebas. "Hay una carta que el señor Ábalos manda a la señora vicepresidenta un mes antes. Me parece una auténtica barbaridad que se diga que venían con 10 o 20 maletas llenas de oro cuando, técnicamente, en un Falcon se le pide alguien de Aeronáutica que diga si ese avión puede soportar ese peso y, si es inviable, ni despega”, ha afirmado.

Sobre por qué el Gobierno lo necesitaba a él para gestionar esa reunión, Aldama ha replicado: "Esa pregunta sería para que se la hagan a ellos, a lo mejor me necesitaban porque eran incapaces de llegar a un acuerdo o de tener una relación normal y leal con el Gobierno de Nicolás Maduro”.

"Con Venezuela me une, mucho antes de cualquier negocio de petróleo, el fútbol y el mundo hotelero", ha defendido sobre su relación con Venezuela.

En cuanto a sus negocios en República Dominicana, De Aldama reveló que tiene dos cuentas bancarias y actualmente ya no dispone de ningún negocio en dicho país.

Por último, aclaró que él nunca ha blanqueado dinero: "Las comisiones las entregaba yo, entonces yo no blanqueaba ningún dinero, ni tengo una red de blanqueamiento de dinero, ni nada de eso".