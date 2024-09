Unanimidad del CGPJ para nombrar a Berberoff vicepresidente del Supremo y para constituir las comisiones

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aceptado este miércoles por unanimidad la propuesta de la presidenta, Isabel Perelló, de nombrar vicepresidente del Tribunal Supremo al magistrado de la Sala Tercera Dimitry Berberoff.

Esta ha sido la primera decisión del CGPJ en su primer pleno ordinario y repite la unanimidad con la que fue elegido el antecesor de Berberoff, Ángel Juanes.

Berberoff, que ha dimitido como vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para accede al cargo del número dos de Perelló en el Supremo , el juez del alto tribunal desde septiembre de 2018 y es experto en Derecho Tributario. Desde 2019 es miembro electo de la Sala de Gobierno del alto tribunal.

Nacido en 1969, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1992 e ingresó en la Carrera Judicial en 1996. Sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villena y número 3 de Xátiva y, tras ser nombrado magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en 1999, se incorporó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estuvo adscrito sucesivamente a las Secciones Segunda, Cuarta y Primera y fue miembro de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En 2014 fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrado del alto tribunal cuatro años después.

Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2007-2010), fue miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) y enlace de la Red Judicial europea en el Tribunal Supremo. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y cuenta con experiencia docente como profesor asociado de la Universidad Internacional de Cataluña.

Ha participado como ponente en cursos y seminarios organizados por instituciones nacionales -CGPJ, universidades, Administraciones públicas, Asociación Europea para el Estudio del Derecho de la Unión Europea (AEDEUR), etc.- e internacionales como la Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of de European Union (ACA Europe) y Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) en los ámbitos de Derecho de la Unión Europea, Administrativo y Tributario; es autor de distintas publicaciones sobre estas disciplinas jurídicas y habla inglés, francés y catalán.

Funciones de la vicepresidencia

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el vicepresidente del Tribunal Supremo "ejercerá, en funciones, el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente".

Además, el artículo 591 de la misma norma señala que el vicepresidente "prestará al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones" y que, a estos efectos, "le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo".

También dispone que podrá ejercer, por delegación del titular de la presidencia, la superior dirección del Gabinete Técnico del alto tribunal, así como todas aquellas funciones que se le deleguen expresamente mediando causa justificada.

El vicepresidente del Tribunal Supremo es miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho tribunal y le corresponde proponer a ésta y al titular de la presidencia la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.

Elegidas las comisiones

El pleno del CGPJ ha elegido también por unanimidad las comisiones de trabajo previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de funcionamiento del Consejo.

Los vocales designados por el PSOE controlarán las comisiones Calificación e Igualdad, mientras que los propuestos por el PP son mayoría en la Permanente, Disciplinaria y CAE.

Además, se ha iniciado al proceso para nombrar al Promotor de la Acción Disciplinaria y al jefe del Servicio de Inspección. A estos puestos, de libre designación, pueden concurrir magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.