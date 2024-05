García Ortiz no dimitirá y defiende que Dolores Delgado es 'la mejor' fiscal de Memoria Democrática

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dejado claro que no va a dimitir después de que este miércoles el Senado, con la mayoría absoluta del PP, le reprobara y exigiera al Gobierno su "cese inmediato" ante "el incumplimiento de sus funciones".

"No me planteo dimitir, en absoluto", ha afirmado García Ortiz, que considera que un fiscal del Estado "no es un actor político" y, por tanto, "no puede ser cesado ni sometido al control político" del Senado "porque no forma parte del Gobierno".

Para García Ortiz existe un "error de concepción" de lo que es el Ministerio Fiscal y explica que "que el Senado vea al fiscal como un actor político le da la vuelta a lo que plantean". "Precisamente al ser independiente no puede ser cesado por el Gobierno. El fiscal no está sometido al control del Senado", ha insistido este jueves en una entrevista en la Ser.

También ha recordado que él es fiscal del Estado de todos, "del PP, de Vox, de Junts, de ERC..." y lamenta que haya tantas "acusaciones falsas" hacia los poderes del Estado, llamando a una a la reflexión sobre cómo combatirlas.

Ha recordado también que el Tribunal Supremo "archivó de plano" la querella del PP contra él al no apreciar indicios de delito en el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de la Sala Togada o Militar, la máxima categoría de la carrera, en 2022.

