Las escuchas de la UCO demuestran que Rubiales se quedaba con una parte de los beneficios de Nene

Una llamada telefónica intervenida por la Guardia Civil en el llamado caso Rubiales constata que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se quedaba con una parte de los beneficios del entramado empresarial de su amigo el exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaida (apodado Nene).

Así figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Aquella llamada se produjo el pasado 1 de marzo. Un amigo de Nene le telefoneó y éste, tal y como reseña la UCO, "pone de manifiesto que tiene que darle una parte de su participación en estas inversiones a Rubiales".

Los agentes subrayan que el exfutbolista es "una persona de la máxima confianza de Rubiales". Ambos estaban en República Dominicana, donde tienen negocios en conjunto, cuando la Guardia Civil detuvo a varios de los investigados, por lo que los agentes no les interrogaron hasta que no pisaron, semanas después, España.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) investiga las supuestas comisiones ilegales cobradas por Rubiales y personas de su confianza cuando estaba al frente de la RFEF a través de contratos adjudicados por el ente federativo.

[La UCO encuentra un Porsche, un reloj de lujo y tres USB en la mansión de Rubiales en Dominicana]

Registros

La UCO concluía en sus informes, como adelantó EL ESPAÑOL, que estas operaciones bancarias con destino a El Caribe y "la canalización de dinero en efectivo al extranjero" podrían ser "compatibles con el blanqueo de capitales", uno de los delitos por los que está investigado el granadino. Tanto Rubiales como su socio, el exfutbolista Martín Alcaide, "pretenderían continuar recibiendo beneficios no justificados en la actualidad de los nuevos proyectos".

[Rubiales transfirió 500.000 euros a su empresa en República Dominicana tras salir de la Federación]

En las detenciones la Guardia Civil requisó casi 320.000 euros en efectivo durante el registro del Hotel Urban Dream de Granada, propiedad de Luis Rubiales y su socio. El dinero se encontraba dividido y oculto en dos cajas fuertes selladas y empotradas en un armario, sin llaves ni combinaciones al alcance de los agentes en el momento del registro.

El registro, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, se realizó a las 08.00 horas del pasado 21 de marzo en presencia de Purificación Rufino, la esposa de Nene.

Los investigadores sospechan que esta mujer podía actuar como testaferro de su marido y de Luis Rubiales para que ambos no apareciesen vinculados a las comisiones que habría pagado Gruconsa, la constructora investigada por lucrarse con adjudicaciones irregulares de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en contraprestación por estos contratos.

A su vez, tanto Rubiales como Nene comparten participaciones en negocios vinculados a la RFEF y habrían recibido mordidas por las adjudicaciones que ésta concedió a sus empresas afines. Parte del dinero de estos contratos se habría ido traspasando de una compañía a otra —para desdibujar así su rastro— y acabó en manos de los dos amigos, que en el momento de los registros, el pasado 21 de marzo, se encontraban en República Dominicana.

Durante sus pesquisas, la Guardia Civil ya se había percatado del especial interés de Rubiales y Martín Alcaide por República Dominicana. Ambos contaban y cuentan con negocios en ese país caribeño en el que, hasta su regreso hace unos días a España, estaba residiendo el expresidente de la RFEF.

"Rubiales estaría haciendo inversiones con Javier" en ese país, revelaba la UCO en uno de sus informes. Al analizar esas inversiones, el Instituto Armado descubrió varios envíos de dinero de quien fuera máximo mandatario del fútbol español, ahora investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En el acta de detención de Rubiales, también presente en el sumario, la UCO señala que el exjefe del fútbol español habría cometido los delitos por los que se le requiere "en Madrid, Granada y República Dominicana desde 2019 hasta la actualidad".

Al entender que en Punta Cana la trama podía estar desviando dinero, la instructora de la causa solicitó a las autoridades de ese país mediante una comisión rogatoria que realizasen los registros pertinentes. Entre ellos, en la lujosa vivienda que compartían Nene y Rubiales en el país caribeño.

Al irrumpir en esa vivienda los agentes dominicanos hallaron un Porsche Macan a nombre de Rubiales, un reloj de lujo y un Chevrolet perteneciente a su socio.