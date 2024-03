Sonia Sotomayor afirma que las leyes van por delante de los tribunales en la lucha por la igualdad

La juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, ha sostenido este lunes en un coloquio celebrado en el Tribunal Constitucional que, aunque los tribunales están en la mejor posición para ayudar a implantar la igualdad entre hombres y mujeres, "no se puede depender tanto de las Cortes para luchar contra la discriminación" porque suelen ir por detrás de la sociedad y también por detrás de las leyes.

Sotomayor, la primera juez de origen hispano que ha llegado al TS americano (en 2009, de la mano de Barack Obama), ha sido la invitada estrella de un acto con el que el Tribunal Constitucional ha querido adelantar la celebración del Día de la Mujer, que tendrá lugar el próximo viernes.

Sotomayor ha respondido a las cuestiones que le han planteado el presidente y la vicepresidenta del TC, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, ante un auditorio en el que, junto a los magistrados y letrados del Constitucional, se encontraban numerosos jueces del Tribunal Supremo; el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y fiscales de Sala; abogados del Estado; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y varios consejeros, así como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

La embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, también asistió al acto, que se celebró poco antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera a conocer en Washington su decisión -unánime- de que Donald Trump tiene derecho a figurar en las papeletas de las primarias de Colorado, previstas para el 5 de marzo, con lo que podrá proseguir su carrera hacia la Presidencia del país.

Sotomayor no hizo, naturalmente, la menor alusión a ese asunto y sólo mencionó a Trump para decir que durante su mandato no dio importancia a la promoción de mujeres a altos cargos judiciales en comparación con otros presidentes de Estados Unidos.

La juez de la Corte Suprema americana tuvo una intervención muy medida, sin tocar cuestiones incómodas, todo dentro del guión. Nada que ver, por ejemplo, con sus manifestaciones en un acto con estudiantes de la Universidad de California en Berkeley el pasado 29 de enero, cuando se sinceró sobre la "frustración" que, según dijo, siente a diario frente a las decisiones de la denominada 'supermayoría' de la Corte Suprema.

"Vivo frustrada. Y, como han oído, cada derrota me traumatiza el estómago y el corazón. Pero tengo que levantarme a la mañana siguiente y seguir luchando", dijo Sotomayor respondiendo a una pregunta del decano de la Facultad de Derecho sobre cómo los estudiantes se sienten cada vez más desalentados por la actual Corte Suprema y cómo está configurando el derecho estadounidense.

El Tribunal Supremo americano viene resolviendo por un sistemático seis votos frente a tres cuestiones como el bloqueo del plan de Biden para condonar las deudas a los estudiantes universitarios y para impedir a las universidades estadounidenses tener en cuenta la raza en sus procesos de admisión, o el respaldo a la diseñadora que rechazó hacer webs para bodas entre homosexuales. Y, con anterioridad, los trascendentales fallos que eliminaron la protección al aborto, limitaron el alcance de las regulaciones ambientales y expandieron los derechos de los propietarios de armas.

En el TC español la frustración es ahora de los cuatro magistrados conservadores que suelen quedar en minoría frente a los siete progresistas. Pero nadie tocó este asunto en el acto de hoy, centrado casi monográficamente en la igualdad de géneros.

"Fueron las leyes las que empezaron a cambiar el pensamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos", señaló Sotomayor, que indicó que se han hecho estudios que han demostrado que en aquellos tribunales en los que intervienen mujeres se ha cambiado la actitud respecto a la resolución de asuntos como los divorcios.

Conde-Pumpido le preguntó sobre la incidencia de la Inteligencia Artificial en la actuación judicial. Sotomayor expresó su seguridad de que va a afectar, aunque todavía no se sabe cómo.

Por ello, se mostró partidaria de hacer ver a la ciudadanía que las máquinas no pueden sustituir a los jueces. "Estamos aquí porque la ley no es blanca o negra, es gris. Los problemas importantes no tienen una respuesta fija. Tenemos que explicar a la sociedad que una máquina no puede hacer lo que hacemos los jueces", manifestó.