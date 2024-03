El Tribunal Supremo de EEUU aprueba que Trump se presente a las primarias de Colorado

El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó el lunes a Donald Trump una importante victoria en su campaña para recuperar la presidencia, al anular una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional que implica insurrección por incitar y apoyar el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los jueces revocaron por unanimidad una decisión del 19 de diciembre del máximo tribunal de Colorado de expulsar a Trump de la papeleta de las primarias republicanas del estado el martes, tras considerar que la 14ª Enmienda de la Constitución de EEUU le inhabilitaba para volver a ocupar un cargo público, informa Reuters.

Trump es el principal candidato a la nominación republicana para competir con el presidente demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Su única rival por la nominación de su partido es la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Trump también fue excluido de la votación en Maine e Illinois basándose en la 14ª Enmienda, pero esas decisiones quedaron en suspenso a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Colorado.

[Nikki Haley vence por primera vez a Trump: se hace con el 63% de los votos en Washington DC]

La elegibilidad de Trump había sido impugnada ante los tribunales por un grupo de seis votantes de Colorado —cuatro republicanos y dos independientes— que lo presentaban como una amenaza para la democracia estadounidense y pretendían responsabilizarlo del asalto al Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios el 6 de enero de 2021. Los demandantes estaban respaldados por Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo de vigilancia liberal.

El fallo se produjo en vísperas del Supermartes, el día del ciclo de primarias presidenciales en EEUU en el que la mayoría de los estados celebran los concursos de nominación de los partidos. A medida que iban surgiendo por todo el país demandas para descalificar a Trump, era importante que su candidatura superara cualquier obstáculo para aparecer en la papeleta electoral de los 50 estados.

El Tribunal Supremo resolvió la disputa sobre la papeleta electoral de Colorado con rapidez, un plazo que contrasta con su lentitud en la tramitación de la petición de inmunidad penal de Trump en un caso federal en el que se enfrenta a cargos por intentar anular su derrota en las elecciones de 2020. El juicio de Trump ha quedado en suspenso a la espera del resultado de la decisión del Tribunal Supremo, una ventaja para él mientras hace campaña contra el presidente Joe Biden.

En el litigio de Colorado, los magistrados aceptaron ocuparse del caso apenas dos días después de que Trump presentara su recurso, aceleraron los argumentos y emitieron la opinión escrita en poco más de dos meses. En el caso de la inmunidad, los jueces rechazaron en diciembre un intento de acelerar la resolución del asunto antes de que se pronunciara un tribunal inferior, y la semana pasada acordaron retomarlo después de que los tribunales inferiores se hubieran pronunciado, fijando los argumentos para finales de abril, un plazo mucho más largo.

Donald Trump en un mitin en Carolina del Sur el pasado 20 de febrero. Reuters

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo (6-3) incluye a tres personas nombradas por Trump. Desde la sentencia en el histórico caso Bush contra Gore, que dio las disputadas elecciones estadounidenses de 2000 al republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore, el Tribunal no había desempeñado un papel tan central en una carrera presidencial.

La Sección 3 de la 14ª Enmienda prohíbe el ejercicio del cargo a cualquier "funcionario de los Estados Unidos" que haya prestado juramento "de apoyar la Constitución de los Estados Unidos" y luego "haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya prestado ayuda o consuelo a sus enemigos".

En un intento de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden en las elecciones de 2020, los partidarios de Trump atacaron a la policía, rompieron barricadas y abarrotaron el Capitolio. Trump dio un discurso incendiario a los partidarios de antemano, repitiendo sus falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado y diciéndoles que fueran al Capitolio y "lucharan como el infierno". Después, durante horas, rechazó las peticiones de que instara a la multitud a detenerse.

La 14ª Enmienda se ratificó tras la Guerra Civil de 1861-1865, en la que los estados del Sur que permitían la práctica de la esclavitud se rebelaron contra el gobierno de Estados Unidos. Al fallar contra Trump, el máximo tribunal de Colorado citó la "atmósfera general de violencia política que creó el presidente Trump" y que ayudó "al propósito ilegal común de los insurrectos de impedir la transferencia pacífica del poder en este país".

[¿Se puede vetar a Trump estado por estado? El caso de Colorado desentierra la enmienda 14 en todo EEUU]

El Tribunal Supremo escuchó los argumentos el 8 de febrero. El abogado de Trump argumentó que no está sujeto a la cláusula de inhabilitación porque un presidente no es un "funcionario de los Estados Unidos", que la disposición no puede ser aplicada por los tribunales en ausencia de legislación del Congreso, y que lo que ocurrió el 6 de enero fue vergonzoso, criminal y violento, pero no una insurrección.

Muchos republicanos han denunciado la campaña de inhabilitación como una interferencia electoral, mientras que los partidarios de la inhabilitación han dicho que responsabilizar constitucionalmente a Trump de una insurrección apoya los valores democráticos.