El CGPJ avisa de que "vigilará" las comisiones parlamentarias de investigación de 'lawfare'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes, en una reunión extraordinaria, reiterar su "frontal rechazo" a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’.

El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que "se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de esas comisiones".

Este acuerdo ha salido gracias al voto de calidad del presidente suplente, Vicente Guilarte, y el respaldo de las vocales propuestas por el PSOE Roser Bach y Mar Cabrejas, mientras que Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

Los vocales María Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero votaron en contra.

[Feijóo, dispuesto a "correr el riesgo" de renovar ya el CGPJ si Sánchez pacta a la vez cambiar el modelo]

Estos consejeros, propuestos por el PP, habían pedido una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para volver a salir al paso del avance en la constitución de comisión parlamentarias de investigación que los grupos independentistas relacionan con la 'lawfare' y también para reprobar las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En una entrevista en La Hora de la 1, de RTVE, el pasado 30 de noviembre, Sánchez contestó "definitivamente" al ser preguntado si cree que ha habido en España casos de 'lawfare'. No obstante, a continuación puso como ejemplo la “instrumentalización de la Policía” (no de los jueces) en el caso Kitchen, aún no juzgado.

Por su parte, Puente declaró sobre la 'lawfare' que "esto es como las meigas. Uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas".

"Casos de 'lawfare', sin duda, hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo", añadió.

La Comisión Permanente ha acordado insistir en su anterior acuerdo, en el que ya expresó su "frontal rechazo" a que comisiones parlamentarias de investigación puedan revisar las actuaciones judiciales relacionadas con el independentismo catalán, según el acuerdo firmado este jueves por el PSOE y Junts per Catalunya para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.

En un acuerdo que solo tuvo el voto en contra de la vocal propuesta por el PSOE Pilar Sepulveda, el CGPJ consideró que esas comisiones implican "potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".

Ahora Sepúlveda ha votado en blanco y los otros seis miembros de la Comisión se han dividido en dos, por lo que Guilarte ha utilizado su voto de calidad por primera vez.

"No vamos a estar todos los días saliendo a contestar lo que dicen los políticos", afirman fuentes del CGPJ en relación con la decisión de no replicar las afirmaciones de Sánchez y Puente.

Voto discrepante

Por su parte, los vocales Ballestero, Carmona y Llombart han formulado un voto discrepante en el que expresan su rechazo tanto a las comisiones de investigación sobre la supuesta 'lawfare' como a las manifestaciones que afirman que esa persecución judicial por razones ideológicas o políticas se ha producido en España.

[Lesmes: "Renovar el CGPJ es una urgencia de interés general, no debe primar el interés partidista"]

Explican que la Constitución permite la constitución de comisiones parlamentarias de investigación para cualquier asunto de interés público, "pero solo pueden constituirse en el marco competencial que su artículo 66.2 otorga a las Cortes: la potestad de controlar la acción del Gobierno, tal y como nos recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 664/1984. Por eso estas comisiones son un instrumento de control al servicio de la minoría".

"Su instrumentalización por la mayoría parlamentaria para controlar al Poder Judicial, residenciado en todos y cada uno de los jueces y tribunales, resulta – como se ha dicho públicamente por el alto representante de este Consejo [en referencia a Vicente Guilarte] sectaria, impropia y espuria", añaden.

A su juicio, con la creación de esas comisiones "se pretende generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal - penal, civil o disciplinaria - sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional".

Concluyen que declaraciones como las de Sánchez y Puente, la creación de las comisiones de investigación "en fraude de ley" o el planteamiento de "sorprendentes querellas" [en alusión a la interpuesta por Sumar contra vocales del CGPJ] "conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar" las leyes aprobadas por las Cortes.

Sigue los temas que te interesan