El juez deniega al chófer de Bárcenas el acceso a los chats de WhatsApp del 'ex número 2' de Interior

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, ha denegado a Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, el acceso a los chats de WhatsApp mantenidos entre Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y policías, altos cargos del Ministerio del Interior y periodistas.

Así consta en un auto, fechado el pasado 9 de mayo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. A principios de marzo, el magistrado optó por "suspender temporalmente" el acceso de las partes del caso Kitchen a estos chats.

Dichos wasaps fueron incorporados recientemente al sumario del caso Kitchen, la investigación judicial sobre el supuesto espionaje organizado por el Ministerio del Interior para sustraer documentación perjudicial para el PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas.

Fue el propio Martínez quien solicitó al juez que vetase el acceso a los mensajes, ya que contenían información privada de terceros o datos que podrían afectar a la seguridad nacional o ser considerada como secretos oficiales.

Por todo ello, García-Castellón optó por "suspender temporalmente el acceso" a dichos 23 chats, que incluyen conversaciones con, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro, periodistas de diversos medios, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exsecretario general del PP Teodoro García Egea o el exresponsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.

Francisco Martínez, en la Audiencia Nacional. Efe

No obstante, Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas, recurrió la decisión del juez, de la que solicitó la nulidad. Entre otros motivos, alegó indefensión. Pero García-Castellón niega que ésta haya existido.

"En este caso, no concurren los elementos que dan pie a que la nulidad pueda ser atendida: no se constata ningún tipo de indefensión, las fuentes de prueba se han obtenido de acuerdo con los procedimientos legales y, en todo caso, no se ha laminado el derecho de defensa del investigado, quien puede recurrir cada resolución procesal que se dicta en esta causa, por lo que no es menester que se acuda a un último remedio, con motivos tasados, como es la petición de nulidad, máxime cuando no se cumplen los requisitos legales que dicha institución precisa", señala en su auto.

Asimismo, el juez recuerda que, antes de prohibir temporalmente el acceso a los chats, realizó una "ponderación provisional sobre la pertinencia" de esta medida.

También analizó los "posibles perjuicios" que tal decisión, "urgente y provisional", podía tener. "En dicho examen, se concluyó que había de prevalecer la intimidad de terceros, así como cuestiones de seguridad nacional (...), por lo que se tuvieron todos esos factores en cuenta".

Y señala que la suspensión es temporal, no definitiva. "Por ende, no se aprecia ningún tipo de vulneración en el derecho de defensa de la parte recurrente", indica. "No se aprecia ningún viso de ilegitimidad ni en su adopción, ni en su contenido, ni en su momento procesal", añade. Por todo ello, García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, deniega al exchófer de Bárcenas el acceso a los chats que reclamaba.

'Caso Kitchen'

Tanto Francisco Martínez, quien fuera número dos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como Sergio Ríos han sido investigados en el caso Kitchen.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, ya enviado al Juzgado, el conductor contaba con la "absoluta confianza de la familia Bárcenas" y fue "captado" por la trama criminal para penetrar en el entorno del extesorero del PP.

Sergio Ríos, de acuerdo con el relato del Ministerio Público, hizo llegar a varios policías miembros de la Kitchen diversa documentación propiedad de Luis Bárcenas y de su mujer, Rosalía Igesias.

Luis Bárcenas, en una imagen de archivo. Europa Press

El chófer habría recibido, de manos del excomisario José Manuel Villarejo, 2.000 euros al mes entre julio de 2013 y abril de 2015, lo que sumó un importe total de 44.000 euros. Todo ello, con cargo a los fondos reservados del Estado.

Como "contraprestación por los servicios prestados", Ríos también habría recibido una pistola y una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.

Anticorrupción solicita para él, por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, 12 años, 5 meses y 15 días de prisión.

