Los vocales progresistas del CGPJ descartan renunciar y dejan solo a Álvaro Cuesta

Al final, el ruido quedó en nada. El vocal del Consejo General del Poder Judicial más afín al PSOE, Álvaro Cuesta, no ha obtenido esta tarde, en una reunión interna del sector progresista de la institución, ningún apoyo a su idea de que había que llevar a cabo una dimisión colectiva para dejar sin quorum al Pleno del CGPJ, que quedaría inoperativo.

Ni siquiera el propio Cuesta ha dicho con claridad que, al igual que ha hecho Concepción Sáez, presentará su dimisión y se ha limitado a acudir al socorrido recurso de que "se reserva su decisión".

Uno tras otro, desde Clara Martínez de Careaga a Pilar Sepúlveda, los integrantes del grupo minoritario del CGPJ han ido descartando marcharse de la institución, que está en prorroga de mandato desde diciembre de 2018.

Para ello han alegado distintas razones: que no están seguros de que una renuncia en bloque sirviera para forzar la renovación, que no se puede dejar el órgano de gobierno de los jueces "en manos de la derecha" e incluso que a pocos meses del comienzo de la Presidencia española de la Unión Europea no se puede permitir que la derecha haga oposición al Gobierno desde el CGPJ.

Cuesta no sólo se ha quedado solo sino que has recibido reproches por haber generado en los medios de comunicación la expectativa de una dimisión colectiva tras la renuncia de Sáez, comprometiendo a los demás vocales y sin haber mantenido previamente un debate sereno en el ámbito interno sobre una cuestión tan trascendente como bloquear el funcionamiento de un órgano constitucional.

El CGPJ tiene previsto celebrar el próximo jueves un Pleno en el que se abordará la renuncia de Sáez. Los argumentos esgrimidos por la vocal tampoco son compartidos por todos sus colegas, que consideran que una cosa es tener motivos de salud o familiares para dimitir y otra dejar el cargo alegando una situación del CGPJ que es la misma desde 2018 y cuando la ley prevé la permanencia en el puesto hasta que tome el relevo el siguiente Consejo.

