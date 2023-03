La vocal Sáez dimitió hace 10 días por carta a Mozo, que no ha dado cuenta ni ha aceptado aún la baja

La vocal de Consejo General del Poder Judicial Concepción Sáez presentó el pasado 13 de marzo su renuncia al cargo en un escrito que entregó a Rafael Mozo, presidente suplente, y que éste ha guardado sin dar cuenta aún ni al Pleno ni a la Comisión Permanente.

Fuentes del CGPJ afirmaron que la idea de Mozo era llegar al Pleno convocado para el próximo jueves y que Sáez comunicara su decisión y los motivos de la misma. De acuerdo con la ley, es al presidente al que corresponde aceptar o no la renuncia.

De ser aceptada, el CGPJ quedaría integrado por 17 vocales y tendría uno menos el sector progresista, al que Sáez pertenece.

El escrito de renuncia, adelantado esta noche por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, afirma que "vengo meditando desde hace tiempo el sentido que tiene seguir desempeñando el cargo de vocal" para el que fue designada en diciembre de 2013.

Carta de renuncia de Concepción Sáez./ E.E.

"Transcurridos los cinco años del mandato que contempla la Constitución más otros cuatro en funciones" añade, ha decidido renunciar porque "la situación se hace ya insostenible".

"He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad", explica.

Indica que no se sabe cuándo se resolverá "esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial", a lo que se une "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las

competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones".

Todo ello "ha terminado por agotar mi paciencia". "Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", afirma.





Sigue los temas que te interesan