El DAO de la Policía cuando cayó Villarejo niega que éste interviniera en misiones relevantes

Ni caso Malaya, ni tráfico de armas ni operación Cataluña...El que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional entre enero y noviembre de 2017, Florentino Villabona, ha rebajado este martes el autobombo de agente encubierto para misiones de alto voltaje que el excomisario José Manuel Villarejo exhibe constantemente ante el tribunal que le juzga por diversos delitos de corrupción.

Villabona ha comparecido ante la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional a propuesta de la defensa de Villarejo, pero el resultado no le ha sido en absoluto favorable.

- Usted ha dicho que no conoce a Villarejo. ¿No es cierto que ha trabajo con usted en determinadas misiones?, arrancó el letrado García Cabrera.

- Nunca he trabajado con Villarejo, contestó secamente Villabona

- En Málaga, cuando usted era comisario provincial, ¿no tuvo contacto con él en la operación Malaya?

- No, seguro que no.

- Ni de tráfico de armas: No. A mi Villarejo nunca me ha facilitado ninguna información mientras he sido DAO o comisario provincial de Málaga. Le digo nunca.

- ¿Usted se desplazó a Cataluña para dirigir la operación del 1-O?

- Yo era responsable del Cuerpo Nacional de Policía y asumo toda la responsabilidad del 1-O en cuanto a los servicios operativos.

- Y en cuanto a los servicios de información e inteligencia, ¿no conoció la participación de Villarejo con motivo de esa operación?

- Jamás, nunca

Villabona: 'Villarejo nunca me ha dado ninguna información'

Villabona era el DAO de la Policía cuando el 3 de noviembre de 2017 Villarejo fue detenido y encarcelado. El director adjunto operativo conoció la operación Tándem el mes de abril anterior, cuando el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, comisario Migueláñez, le pidió que contactase con la Fiscalía Anticorrupción, donde se investigaba una denuncia.

"¿Dio orden de que una copia del material que había sido intervenido en el domicilio de Villarejo fuera trasladada al CNI?", preguntó la defensa. "Permítame decirle que es una pregunta surrealista. Jamás he ordenado ningún traslado de material. Ese material siempre ha estado controlado por el jefe del grupo que llevaba la investigación y supervisado por el comisario jefe de Asuntos Internos. Jamás ese material ha estado en la DAO", zanjó Villabona.

En la línea de sus predecesores en la DAO, que el pasado 4 de abril negaron haber autorizado a Villarejo a usar sus empresas para hacer millonarios negocios privados mientras estaba en activo en la Policía, Florentino Villabona negó haber conocido que una situación así fuera posible. "Durante mi etapa como DAO nunca he conocido una situación profesional como ésa", manifestó. Desautorizó, así, una de las principales líneas de defensa de Villarejo, que sostiene que tenía concedida una compatibilidad.

Como ya hizo con el exDAO Agustín Linares, la defensa insistió en afirmar que "le han asegurado que las grabaciones en las que usted consta hablando con Villarejo han sido borradas". "Nunca he mantenido ninguna conversación con Villarejo, jamás. Es que no le conocía", dijo Villabona, impertérrito.

Fondos reservados

El inspector jubilado Miguel Ángel Bayo, que entre marzo de 2015 y febrero de 2017 fue cajero de los fondos reservados que se repartían desde la DAO a las distintas comisarías y unidades policiales, manifestó que "alguna vez" entregó "alguna cantidad" a Villarejo, "con quien he tenido poca relación".

Bayo dijo que entregaba fondos reservados a quienes sus superiores le ordenaban y el perceptor firmaba un recibí "que debe estar en la DAO". "El dinero estaba totalmente controlado", aseguró.

También facilitó 5.000 euros mensuales al excomisario Enrique García Castaño, cantidad independiente de la que recibía de los fondos reservados la Unidad Central de Apoyo Operativo. El exjefe de la UCAO también se sienta en el banquillo. Está acusado de filtrar a Villarejo, a cambio de que éste le pagase, información obtenida de bases policiales y datos de tráfico de llamadas que las compañías telefónicas proporcionaban a García Castaño en virtud de sus funciones policiales.

Bayo manifestó que a él no le decían en qué se empleaban los fondos reservados. "A mí no se me justificaba el destino del dinero. Para saberlo hay que ir a la unidad policial que los usa", dijo.

