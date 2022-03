La Audiencia Nacional corrige al juez y entrega al excomisario Villarejo una copia de sus agendas

Noticias relacionadas El juez ordena a la Guardia Civil un informe sobre la cúpula de ETA y la muerte de Miguel Ángel Blanco

El excomisario Villarejo podrá tener una copia de sus archiconocidas agendas, donde anotaba sus reuniones con miembros de las altas esferas del poder en España y sus impresiones de ciertos políticos, empresarios o periodistas. Estos documentos fueron hallados por la Policía en varios registros judiciales.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García-Castellón, que, tal y como solicitó el expolicía, le facilite una copia de estos papeles. Así consta en un auto fechado este viernes, firmado por los magistrados Félix Alfonso Guevara, Carlos Fraile (ponente) y Ana María Rubio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La defensa de Villarejo pidió el pasado julio la devolución de las agendas originales en el marco de la pieza Kitchen del denominado caso Villarejo. De no poder contar con los manuscritos, solicitaba que, subsidiariamente, se le entregasen una copia de los mismos, considerándolos "imprescindibles" para defenderse y poder "colaborar y seguir aportando datos precisos".

En el escrito que el abogado Antonio José Cabrera remitió al juez, el letrado comparó el hecho de no poseer las agendas con "una lobotomía" que le impediría a su cliente "recordar" hechos por los que está imputado y, con ello, se le privaría de poder defenderse.

En respuesta, el Juzgado Central de Instrucción número 6, encabezado por García-Castellón, no concedió ninguna de las dos peticiones, ya que constituyen "pruebas de convicción" y argumentando que puede consultarlas, como el resto de las partes.

En su recurso contra esta decisión, la defensa de Villarejo indicaba que se trata de "diarios personales" y "no simples agendas".

A ojos de la Sala de lo Penal, las razones del juez para denegar esta solicitud "son válidas para desestimar la petición de entrega de las agendas", pero no para no entregarle unas copias a las que, acreditando un interés legítimo y directo, tiene derecho por ley. Asimismo, los tres magistrados recuerdan que estos documentos no son secretos ni gozan de carácter reservado.

En conversación con este diario, el abogado de Villarejo subraya que se trata de "la totalidad de las agendas" que el tribunal ya tiene digitalizadas —en 2020, hubo un segundo hallazgo de documentos en el interior de un armario del dormitorio del expolicía— e insiste en considerar esos papeles como "su memoria escrita". "Ahí anotaba sus opiniones, sus proyectos, sus sanciones... No son simples agendas", insiste García Cabrera.

Asimismo, avanza que esta decisión de la Sala supone "un paso cualitativo en la línea de su defensa", ya que permitirá al excomisario "recordar detalles sobre su trayectoria profesional".

José Manuel Villarejo Pérez, comisario jubilado de la Policía Nacional, es el principal imputado en la macrocausa Tándem, que cuenta con una treintena de piezas separadas y que es apodada con su apellido. Fue detenido en el año 2017 por agentes de la Unidad de Asuntos Internos, que investigan las irregularidades cometidas en el interior del Cuerpo.

