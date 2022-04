El policía que validó la actividad empresarial de Villarejo se desdice y afirma que fue "utilizado"

El excomisario José Manuel Villarejo, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por las presuntas actividades de espionaje que llevó a cabo para clientes particulares mientras estaba en activo en la Policía, ha recibido este jueves otro testimonio adverso de sus antiguos compañeros de Interior. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago se ha desdicho del informe que elaboró en abril de 2015 y en el que concluyó que las actividades empresariales de Villarejo no necesitaban autorización porque se limitaban a la gestión de su patrimonio y eran compatibles con sus funciones policiales.

Fuentes Gago ha reconocido a preguntas del fiscal Miguel Serrano que redactó ese informe con lo que le dijeron el propio Villarejo y el entonces director general operativo, Eugenio Pino, sin hacer comprobación alguna de cuál era la real actividad de las empresas del entonces comisario en activo.

"Usted pone [en el informe] que son compatibles las funciones policiales de Villarejo con las funciones de sus empresas. Si no conocía las funciones de las empresas, ¿cómo puede decir eso?", le espetó la propia presidenta del tribunal, Ángela Murillo.

"Eso está mal puesto, lo digo así de claro. Es una conclusión excesiva por mi parte", admitió Fuentes Gago, que se mostró molesto por la relevancia que ha adquirido un informe que, según él, sólo era una "valoración" destinada a un "uso doméstico e interno".

Una petición política

"Era una información reservada que me encargó el director general, que me dijo que verificara si era compatible que Villarejo tuviera empresas y fuera policía", manifestó el testigo.

El motivo del encargo del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, era la aparición de una noticia periodística sobre el millonario patrimonio acumulado por la amplia estructura empresarial tejida por Villarejo en los 10 años en el que estuvo en excedencia en la Policía.

El ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, atosigado por la oposición política, afirmó el 10 marzo de 2015 que había pedido "un informe a la Dirección General de la Policía en relación al patrimonio del comisario Villarejo y sus posibles incompatibilidades, que entiendo fueron autorizadas por los responsables de los organismos y unidades correspondientes de la policía en su momento".

Fuentes Gago fue el escogido ("no sé por qué", ha dicho en el juicio) para satisfacer la petición del ministro, que en sus declaraciones públicas ya anticipaba la corrección de la situación de Villarejo.

El documento que firmó Fuentes Gago fue, así, un informe cuya conclusión estaba escrita de antemano.

- "Villarejo me dijo que no tenía ningún tipo de retribución ni remuneración de sus empresas y todo lo que tenía lo reinvertía. Era gestión de patrimonio, según me manifestó, y así lo puse", ha declarado este jueves durante su comparecencia como testigo.

- "¿Comprobó que eso era así?", le preguntó el fiscal

- "No", admitió Fuentes Gago, que dijo que Villarejo le llevó las declaraciones de IRPF en las que sólo figuraban sus ingresos como comisario.

- "¿Comprobó qué funciones desarrollaba Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa?", quiso saber el fiscal.

- "Puse lo que me trasladó el DAO [Eugenio Pino]. Lo que tenía que averiguar es si la actividad empresarial interfería con su actividad policial y, a tenor de lo que me manifestaron en la DAO, no interfería".

- "Pero también concluye que su actividad empresarial no necesitaba autorización", precisó Serrano.

- "Es lo que me manifestó Villarejo".

- "¿Pero lo comprobó?"

- "No tuve tiempo"

- "¿Por qué no tuvo tiempo?"

- "Porque me dijeron que necesitaban el informe ya, porque el ministro y el secretario de Estado tenían que comparecer en el Congreso por la noticia que había aparecido y tenía que hacer el informe como estuviera"

- "O sea, que el interés que había por parte del director general ¿era contar con cualquier tipo de informe para comparecer en sede parlamentaria?"

- "Así de claro", admitio el testigo.

"Me siento utilizado"

Fuentes Gago ha llegado a manifestar que "sinceramente, me siento utilizado porque no es la primera vez que tengo que ir a un Juzgado o sede parlamentaria a explicar lo que es una información reservada que me encarga el director en privado, que le

traslado en privado y que no tiene ninguna validez porque no ha habido ninguna actuación del director que la refrende".

A preguntas de la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, que ejerce la acusación popular, Fuentes Gago ha insistido en que "a mí no se me ordenó investigar a Villarejo. Se me encargó que mirara a ver si por la actividad policial que hacía podía tener las empresas. Dije 'si las empresas las ha constituido [estando en excedencia] no van a desaparecer. Lo que tenemos que mirar es si percibe retribución o no. Si no percibe retribución y lo que hace es una gestión de patrimonio será compatible'. Y me + dijeron: 'pues pon eso'".

El informe de Fuentes Gago también asegura que Villarejo "usó su patrimonio empresarial en beneficio de la Policía". Ésta es un de las tesis de la defensa y por ello el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha insistido en ese punto. "Lo puse así porque me lo manifestaron en la Dirección, me dijeron que esas empresas en alguna ocasión se habían utilizado para actividades policiales", ha manifestado el inspector jefe.

- "Pero usted no lo investigó eso, ¿no?", quiso saber la magistrada Murillo.

- "No", contestó Fuentes Gago.





