El fiscal del Tribunal de Cuentas reclama a los líderes del 'procés' la devolución de 3,4 millones

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como a otros líderes del 'procés' como el exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, el reintegro de un total de 3,4 millones de euros empleados indebidamente en el referéndum ilegal del 1-O y en la promoción del proceso independentista en el extranjero.

El nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha presentado este miércoles la demanda de responsabilidad contable contra 35 políticos y funcionarios de un total de 42 inicialmente incluidos en el procedimiento.

El fiscal ha rebajado sensiblemente la cuantía presuntamente menoscabada respecto a la que determinó la delegada instructora, Esperanza García Moreno. Así, el Ministerio Público reclama 1.219.838,63 euros por los gastos de celebración del 1-O, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 3.903.294.86 euros. Respecto a la actividad de promoción del 'procés' en países extranjeros, el fiscal cifra la cantidad a reintegrar en 2.209.503,8 euros, que la delegada instructora elevaba a 5.150.711,09

Esta disminución es consecuencia de que la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que algunas de las cantidades empleadas en el 'procés' de acuerdo con la sentencia dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo no llegaron a causar un perjuicio al erario público.

"Hemos hecho nuevas indagaciones y hemos llegado a esa conclusión", dijeron fuentes de la Fiscalía, que señalaron que, de todas maneras, el Tribunal de Cuentas podría condenar el reintegro de cuantías no incluidas en la demanda del Ministerio Público porque sí están incluidas en la presentada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular.

Es el caso de la distribución de papeletas y sobres para la celebración del referéndum que fue encargada a la empresa Unipost por un importe cercano al millón de euros.

La Fiscalía recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo declara acreditado que la Generalitat hizo ese encargo a Unipost pero "la prestación no llegó a ejecutarse". "Es más", señala el fiscal, "consta la anulación de las facturas, la renuncia de la administradora concursal y el relevante dato de que no figura en la masa activa del concurso de la sociedad. Podemos concluir que no hubo prestación y no hay posibilidad de reclamación alguna".

