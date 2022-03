La Audiencia Nacional ordena la busca y captura del novio de 'La Reina de la coca' por no acudir a juicio

El inicio del juicio a La Reina de la coca tendrá que esperar, de nuevo, un poco más. Este lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado aplazarlo al martes y poner en busca y captura al acusado José Ramón Mora Parra, por no presentarse a la vista.

La Fiscalía solicitaba para él, pareja de la burgalesa Ana María Cameno —nombre real de La Reina de la coca—, un total de 21 años de prisión por los delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

El Ministerio Público pide para Cameno, por los mismos delitos, 25 años de cárcel. Además de la pena privativa de libertad, el fiscal reclama a cada uno una multa "del cuádruplo del valor de la sustancia estupefaciente" que les fue incautada cuando fueron detenidos y otra de 1,2 millones de euros por el presunto blanqueo de enormes cantidades de dinero en Panamá a través de un entramado financiero y societario.

Según el relato de la Fiscalía Antidroga, Cameno y Mora Parra vendieron, durante 2014, más de 100 kilos de cocaína por unos 15 millones de euros que habrían lavado después.

Este lunes, el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez José Antonio Mora Alarcón, ha acordado la busca y captura de Parra tras consultar al fiscal antidroga, Ignacio de Lucas. El Ministerio Público ha interesado esta decisión, ya que el acusado se ha ausentado "sin presentar justificante alguno". "No hay más remedio que acordar su busca y captura e inmediato ingreso en prisión para asegurar su presencia en juicio", ha concluido el tribunal.

Por su parte, la letrada de Parra se ha opuesto a la orden de detención. "Esta defensa ha intentado en todo momento contactar con él y darle a la Sala una razón de su ausencia", ha indicado su abogada. "El posible motivo —ha sugerido— puede ser su alto nivel de toxicomanía".

El juicio, no obstante, podría haber continuado sin la presencia de este acusado, pero la Sala ha acordado suspenderlo por otra ausencia, la de un abogado que ha presentado un informe en el que indica que tiene Covid-19 y ha indicado que no podría seguir la vista telemáticamente desde su casa.

Antes de aplazar la primera sesión del juicio a este martes, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha recordado, no obstante, que, según el nuevo criterio sanitario, la mera infección no es motivo suficiente para no acudir a una vista. Desde este lunes, se exige un certificado que demuestre la gravedad de la enfermedad para poder cumplir la cuarentena. Los afectados con síntomas leves ya no deben guardar el aislamiento.

Ésta es la tercera vez que el inicio del juicio a La Reina de la coca ha de retrasarse. La Audiencia Nacional fijó la primera fecha para el 14 de enero de 2020. Se postergó al 10 de febrero de ese mismo año por problemas médicos de la principal encausada. Hubo que posponerlo, de nuevo, una segunda ocasión y volvió a fecharse para este lunes.

José Ramón Mora

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, José Ramón Mora Parra era el encargado de los contactos y los pagos con los miembros de la red que se encargaban del transporte y entrega de la droga. También, de la ocultación de los beneficios.

Todo ello, supuestamente, bajo las directrices de su pareja, Ana María Cameno, quien dirigía la organización y contactaba personalmente con los suministradores de la mercancía. Estas actividades habrían permitido a la pareja llevar un alto tren de vida.

Durante las diligencias, en la vivienda que ambos acusados compartían, los investigadores intervinieron "49 paquetes de sustancia estupefaciente, distribuidos en maletas en distintas estancias, que analizada resultó ser cocaína", con un peso neto total de casi 45 kilos, una pureza del 56% y un valor de mercado de casi seis millones de euros.

También hallaron una pistola con silenciador, una báscula de precisión y 28 teléfonos móviles, que se habrían usado, cada uno de ellos, para contactar con cada uno de los implicados en la organización.

En este juicio, se sientan en el banquillo de los acusados otros once supuestos miembros de la red encabezada por Cameno, para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión de entre 4 y 13 años.

