El Juzgado embarga el sueldo de diputado a Espinosa de los Monteros por la deuda de su chalé

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha ordenado, por decreto, embargar el sueldo de diputado a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

Con ello, hará frente al pago de una deuda, por valor de 63.183 euros (más costas e intereses de demora), que aún debe a una compañía por las reformas que realizó en su chalé de varias plantas, en el madrileño distrito de Chamartín, al norte de la capital. Las obras fueron asumidas por una empresa de la que el político era administrador único, que se declaró en concurso de acreedores sin haber satisfecho esa cantidad.

El decreto —fechado el 21 de marzo, adelantado por ElDiario.es y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL— oficia a la Cámara Baja para que "proceda a la retención de la parte proporcional del sueldo y demás emolumentos" del diputado "hasta cubrir las responsabilidades reclamadas".

Esta retención de su salario se realiza dada la "insuficiencia de los bienes embargados con anterioridad" para cubrir la deuda, que eran una finca, saldos en cuentas corrientes y devoluciones tributarias. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la norma procesal que regula asuntos como éste, el embargo no podrá afectar a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Es decir, Espinosa de los Monteros sí recibirá del Congreso una nómina de 1.000 euros, equivalentes al SMI. Sobre el resto de su sueldo, se aplicará este embargo mediante porcentajes graduales. Como diputado, cobra un total de 8.017,37 euros brutos al mes. La cantidad incluye el salario base (3.050,62 euros), los gastos de representación por ser portavoz del Grupo (1.890,98 euros), los de libre disposición (unos mil euros), 1.134,40 como vocero de una comisión y otras pagas de menor cuantía.

A finales de 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) inadmitió el recurso presentado por el político, confirmando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó en 2019 por no haber hecho frente a ese pago. Cabe aclarar que, al tratarse de la vía civil y no de la penal, Espinosa no fue condenado por ningún delito.

La misma LEC es la que permite que, "cuando un cambio de las circunstancias permita dudar de bienes embargados (...), el ejecutante podrá solicitar la mejora del embargo". Y así ha ocurrido en esta ocasión, por lo que la retención se extiende ahora al sueldo que el político recibe del Congreso.

5. Conclusión: ya he dicho que acato, y pago. El único motivo por el que no se ha podido pagar hasta ahora es la demora en recibir respuesta por parte de Hacienda y la Seguridad Social; si pagara al constructor quebrado, ninguna de las dos recuperaría las cantidades que le deben. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 28, 2022

En reacción, Espinosa ha escrito varios mensajes en su perfil de Twitter. "Ya he dicho que acato y pago. El único motivo por el que no se ha podido pagar hasta ahora es la demora en recibir respuesta por parte de Hacienda y la Seguridad Social; si pagara al constructor quebrado, ninguna de las dos recuperaría las cantidades que le deben", ha indicado.

En los tuits, el diputado se pregunta a quién debe abonar la deuda, porque el constructor "hace ocho años que cerró la empresa, dejando sus pufos sin liquidar; entre ellos, a Hacienda y la Seguridad Social".

Por eso, añade, ha solicitado una carta de pago a ambos organismos con fecha de 14 de diciembre de 2021, pero que, de momento, —asegura— no ha obtenido respuesta. "Es como si no quisieran cobrar", ha escrito en la red social. También ha avanzado que interpondrá un recurso de revisión contra este decreto. Puede hacerlo en el plazo de cinco días desde su notificación.

Asimismo, a finales de 2019, el Ayuntamiento de Madrid ordenó el desalojo del chalé en el que vive Espinosa junto a su mujer, Rocío Monasterio, diputada por Vox y líder del partido en la Asamblea de Madrid. Además, fue la encargada de diseñar, como arquitecta, la reforma y ampliación del inmueble.

El consistorio de la capital tomó esta decisión, ya que el chalet no contaba con la licencia de primera ocupación y funcionamiento al carecer de permisos. No obstante, Monasterio y Espinosa de los Monteros lograron regularizar la situación de su vivienda hace unos meses.

