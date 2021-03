"Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas", declara Rajoy

"Absolutamente falso", ha sido la frase de Mariano Rajoy en su segunda declaración judicial sobre la existencia de una caja B en el Partido Popular. El expresidente del Gobierno y del PP ha comparecido por videoconferencia en la Audiencia Nacional a petición de las acusaciones populares que intervienen en el juicio contra el extesorero Luis Bárcenas por la presunta utilización de fondos opacos en la reforma de la sede de Génova.

Es "absolutamente falso" que hubiera donaciones ilegales, que los dirigentes de la formación política cobraran sobresueldos y, por supuesto, los papeles de Bárcenas, "que no sabemos cuándo los hizo ni con qué finalidad", apostilló .

También es "absolutamente falso" que el expresidente destruyera en la trituradora de su despacho "dos hojas" que, según ha sostenido el extesorero durante el juicio, "le enseñé a Rajoy para que supiera cómo llevábamos eso".

"Me voy a extender", dijo entonces el expresidente con dominio de la escena. "Se ha dado por hecha la existencia de una caja B. En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a nadie hablar de la famosa caja B. Es más, por este mismo juicio han pasado presidentes, secretarios generales, tesoreros, contables y ni uno solo ha afirmado la existencia de una caja B. No hay ninguna caja B. Habrá unos papeles de Bárcenas, que son sus papeles y que él tendrá que explicar".

"A mí, desde luego, no me ha entregado ninguna contabilidad B", ha añadido, "porque la primera vez que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional. Por tanto, es metafísicamente imposible que haya podido destruir esos papeles".

Los cambios de versión que ha dado Luis Bárcenas a lo largo del proceso han ayudado al testigo, que recordó que el extesorero "primero dijo que me había entregado el folio final [de los papeles] y ahora dice que me dio dos hojas. Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo y un día dice una cosa y el día siguiente otra. Nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos".

"Una vergüenza"

"Bárcenas dice que le dio a usted 25.000 euros cuando liquidó la caja B", le ha señalado el letrado de Adade, Mariano Benítez de Lugo. "Es absolutamente falso. Es una situación de delirio, es surrealista", ha contestado Rajoy. "Es un delirio y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

Preguntado si es cierto que el PP prometió a Bárcenas que su esposa, Rosalía Iglesias, tendría un trato procesal favorable, el expresidente del Gobierno volvió a recurrir a su frase: "Es absolutamente falso y me parece demencial el planteamiento".

También se le recordó que en una entrevista periodística manifestó respecto a las anotaciones de Luis Bárcenas que "todo es falso salvo algunas cosas". "La inmensa mayoría de las personas mencionadas en esos papeles han negando que esas anotaciones respondan a la verdad, empezando por mí", ha contestado. "Algunos dicen que sí es cierto y yo no tengo por qué poner en solfa esas afirmaciones. Pero pido que tampoco se ponga en tela de juicio a más del 95 % de las personas mencionadas, a las que, como se sabe, se les ha hecho mucho daño".

"Luis, sé fuerte"

El letrado Juan Moreno, en representación de IU, le preguntó sobre los conocidos 'sms' en los que Rajoy pidió a Bárcenas que fuera "fuerte".

"Yo tenía muy poca relación con Bárcenas y tuve más a partir del caso Gürtel. Cuando apareció [el caso judicial] le dije '¿qué pasa con este asunto?'. Él me mandaba mensajes, supongo que buscaba cierta comprensión. Soy consciente de que algún mensaje fue poco afortunado, pero en la vida no siempre acertamos".