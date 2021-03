José María Aznar, ante el tribunal: "No he conocido ninguna contabilidad B en el PP"

"No he conocido ninguna contabilidad B en el PP, no he conocido más contabilidad que la oficial, que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas", ha manifestado con rotundidad el expresidente del Gobierno José María Aznar en su primera comparecencia ante un tribunal para hablar sobre la presunta financiación del partido que presidió durante 14 años.

Aznar ha testificado por videoconferencia ante la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional, que juzga al extesorero del PP Luis Bárcenas por utilizar la presunta caja B del PP para pagar gastos de las obras de reforma de la sede central de la calle Génova.

El expresidente del Gobierno ha seguido la estela de las declaraciones prestadas por todos los secretarios generales del partido: la competencia en los asuntos financieros del partido era del tesorero, nadie conoció la existencia de una contabilidad paralela del PP y no es cierto el cobro de sobresueldos.

Aznar comenzó bronco con el letrado de la asociación Adade, que ejerce la acusación popular. "Quisiera saber quién me pregunta", arrancó el testigo. Al ser informado de que se trataba de Mariano Benítez de Lugo, le espetó "usted ha sido abogado del PSOE". "Me vale con que me conteste, no me haga la ficha", replicó el abogado.

Lo mismo hizo con Virgilio Latorre. "Perdone, usted representa a diputados del PSOE en las Cortes valencianas", subrayó Aznar en un decidido intento de remarcar el sesgo político del proceso. A Gonzalo Boye, en representación de Desc, le recordó que era "el abogado de Puigdemont". El presidente del tribunal le pidió que no hiciera esos comentarios.

En todo caso, los acusadores no le sacaron del guión. Aznar aseguró que "jamás" ha recibido ningún sobresueldo, ni siquiera cuando accedió a La Moncloa para complementar sus ingresos, como ha sostenido Bárcenas. "Todas las cantidades que he percibido han sido vía transferencia y declaradas a Hacienda. No he percibido ninguna cantidad distinta a la que le correspondiera como presidente del Gobierno. Incluso he declarado voluntariamente y a petición propia a Hacienda la utilización del palacio de la Moncloa como retribución en especie", indicó.

También negó haber autorizado pagos a cargos del PP que sufrieron atentados de ETA, que han sido reconocidos como reales y que Bárcenas anotó en sus hojas. "No podía dar ninguna instrucción de pago a nadie porque no tenía competencias para hacerlo", dijo. "Las competencias políticas y económicas estaban estrictamente separadas", añadió.

- Usted dijo en la comisión de investigación del Congreso que "no existe la caja B del PP". Tras las sentencias del caso Gürtel, ¿lo sigue afirmando?, le preguntó Benítez de Lugo

- Totalmente