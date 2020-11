Villar Mir asegura que no conoce a Corinna y que nunca ha tenido relación económica con Juan Carlos

Noticias relacionadas Rumores de reestructuración de deuda en OHL cada vez más fuertes

Juan Miguel Villar Mir, presidente y fundador del Grupo Villar Mir, matriz del OHL, asegura que no conoce a Corinna Larsen y niega que haya tenido cualquier relación económica con el Rey Emérito. El empresario ha emitido un comunicado a raíz de las últimas informaciones que le vinculan con varios casos de corrupción que están siendo investigados en estos momentos.

Así, sobre la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo para conocer si Juan Carlos I y otros miembros de la familia real incurrieron en gastos sufragados de manera irregular, por Sanginés-Krause, una de las mayores fortunas de México, Villar Mir desmiente que haya tenido cualquier relación con el mexicano. "Desconozco completamente su trayectoria y sus actividades, y solo le he saludado, creo que en dos ocasiones", señala.

Además, Villar Mir rechaza también conocer a Corinna Larsen. "Con respecto a la señora conocida como Corinna Larsen, con quien se me ha vinculado, manifiesto y reitero que no la conozco ni la he visto nunca en mi vida y que no he mantenido ni mantengo ninguna relación directa ni indirecta con esta señora", dice Villar Mir en un comunicado.

Villar Mir sí confirma que ha "mantenido una dilatada relación con el rey D. Juan Carlos I", sin embargo, recalca que la naturaleza de esa relación es "de respeto y de leal colaboración, sin ningún contenido de tipo económico personal".

Sobre su posible "contribución a la financiación del Partido Popular", el empresario reitera que siempre ha sido "independiente de todos los partidos políticos" y que "jamás he ordenado ni autorizado el abono de cantidad alguna a partido político alguno; y mucho menos recurriendo a prácticas corruptas".

El comunicado detalla también que OHL participó en el fondo entre Arabia Saudí y España como empresa interesada en la construcción del tren Meca-Medina, "con el 7% del presupuesto de la infraestructura", pero que "cuando se comprobó que el Fondo no era eficaz, fue disuelto".

Villar Mir recuerda además que "en todos los casos, sin excepción, en que se ha investigado algún aspecto de la actuación de OHL o de mi conducta personal, el desenlace judicial ha sido siempre de sobreseimiento", y que "ni la empresa ni yo mismo hemos recibido en ningún momento sentencia condenatoria alguna".