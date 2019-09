"La negativa del prior a exhumar a Franco debe decaer tras esta sentencia", dice el Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha hecho pública este lunes la sentencia por la que avala la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El alto tribunal establece que el derecho de la familia Franco a elegir el destino de los restos de quien fuera jefe del Estado "no es un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés general, las cuales concurren en este caso porque no se trata de una sepultura particular".

La sentencia no advierte infracción del Acuerdo con la Santa Sede, como alegaban los nietos de Franco "porque se respeta la inviolabilidad de la Basílica como lugar de culto", pues el Consejo de Ministros reconoce que debe contar con la autorización eclesiástica para acceder al lugar.

"Ahora bien", matiza el tribunal, "dicho artículo 1.5 no niega la competencia del Consejo de Ministros para decidir la exhumación y, en la medida en que la negativa del prior administrador a autorizar la entrega descansa en la oposición de los familiares y se remite a la sentencia de esta Sala, esa denegación decae tras esta sentencia".

Tampoco aprecia infracción de la legalidad urbanística porque no es una obra mayor "y no necesita licencia municipal".