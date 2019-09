Juan Carlos en manos de Corinna: Anticorrupción va a Londres dispuesta a indagar sobre el Emérito

Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción española -un fiscal y el jefe de la unidad de Policía Judicial de ese órgano- interrogan este jueves en la sede londinense de la Serious Fraud Office, la oficina antifraude británica, a Corinna Larsen, antigua amiga de Juan Carlos I, en relación con sus afirmaciones de que empresarios españoles pagaron una comisión de 100 millones de euros por conseguir el contrato de construcción del tren de alta velocidad de La Meca (Arabia Saudí).

Será la gran oportunidad de que Larsen, también conocida como Corinna zu Sayn-Wittgenstein por el apellido de su exmarido, relate a Anticorrupción no sólo lo que pueda conocer de ese asunto sino de otras cuestiones controvertidas como su presunto papel de testaferro del rey emérito o las amenazas que habría recibido del exdirector del servicio de espionaje español, CNI, el general Sanz Roldán. Aunque el objeto del desplazamiento del fiscal a Londres es la investigación de las comisiones del AVE del desierto, fuentes de Anticorrupción afirman que si la empresaria declara sobre otros asuntos "la escucharemos y lo tendremos en cuenta".

Larsen afirma estar dispuesta a colaborar con la Justicia pero no a viajar a España para testificar en persona ya que -aduce- siente amenazada su seguridad personal por poseer documentos sobre actividades económicas del rey emérito, información que el CNI habría intentado recuperar por medios poco ortodoxos, como entrar en su residencia de Mónaco. Así lo manifestó en una declaración jurada enviada el pasado abril al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en el marco del proceso por calumnias que se sigue contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por afirmar en una entrevista en televisión que Sanz Roldán amenazó a Corinna.

En esa declaración efectuada ante un notario de Londres, Larsen respalda la versión de Villarejo -hoy en prisión por numerosas imputaciones de corrupción- sobre las amenazas del entonces director del CNI. Aunque Anticorrupción no sabe qué actitud adoptará este jueves la amiga de Juan Carlos I y qué amplitud querrá darle a su declaración, las fuentes consultadas afirman que si aporta datos concretos los indagarán.

Las cintas

Fue precisamente Villarejo el que, de forma subrepticia, grabó una conversación que mantuvo con la empresaria alemana en su casa de Londres. Tanto el comisario como Larsen datan el encuentro en junio de 2015, aunque la Fiscalía cree que fue anterior por distintos indicios: cuando los interlocutores se refieren a Juan Carlos I siempre hablan de su condición de rey y nunca aluden a él como emérito. Asimismo, Corinna habla de Shahpari Zanganeh como "la mujer de Adnan Khashoggi, todavía está con él", pero la empresaria iraní y el comerciante de armas se divorciaron en 2014.

Operación 80M

La fecha del encuentro grabado por Villarejo es relevante porque uno de los argumentos que tanto la Fiscalía como el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea utilizaron en septiembre de 2018 para archivar la denominada pieza Carol -abierta dentro del caso Villarejo tras la difusión por EL ESPAÑOL de la cinta el 11 de julio de 2018- fue la inviolabilidad de Juan Carlos I por las conductas realizadas antes de su abdicación (junio de 2014).

El interrogatorio de Larsen en la Serious Fraud Office no tendrá, por ello, repercusiones procesales para el exjefe del Estado en lo que se refiere a la hipotética percepción de una parte de la comisión que habrían pagado los empresarios españoles adjudicatarios del AVE entre Medina y La Meca, en el supuesto de que la testigo se reafirme en esas manifestaciones.

En su encuentro con Villarejo, Corinna aseguró que el fundador del Grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, "puso a Shahpari Zanganeh como intermediaria" en el concurso del tren de alta velocidad saudí, que en octubre de 2011 fue adjudicado por 6.736 millones de euros a un consorcio de 12 empresas españoles y dos de Arabia Saudita.

Según dijo Larsen en esa conversación grabada por el entonces comisario, "Villar Mir pagó, todos [los empresarios] pagaron la comisión", que en principio cifró en 80 millones de euros y luego elevó a 100 millones (el 1,5 por ciento de la adjudicación).

La empresaria alemana manifestó que la comisión fue recibida por Zanganeh pero que Juan Carlos I exigió su parte a Villar Mir alegando que él intervino en la consecución de la adjudicación.

"Creo que el dinero [para el rey] llegó. Y sé cuándo", se oye decir a Larsen en la grabación. "De repente, en 2012, vi en el estado de una cuenta bancaria una gran cantidad de dinero y le dije: '¿De dónde viene este dinero?' y dijo: 'De Arabia Saudita'".

Mails del rey emérito

Corinna Larsen sostuvo incluso que tiene un email de Juan Carlos I relatando "que Villar Mir estuvo en su oficina diciéndole: 'Oye, voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión'. Yo le le puse un email [al rey] diciéndole: 'Llama inmediatamente a Villar Mir diciéndole 'nunca hemos tenido esa conversación'".

Fuentes de Anticorrupción señalan que si la testigo entrega documentación la cogerán y la traerán a España, lo mismo que si aporta datos concretos sobre la supuesta existencia de cuentas en Suiza o en otros países. Explican, a este respecto, que si apareciesen indicios convincentes de infracciones fiscales vigentes, ya no estarían amparadas por el privilegio de la inviolabilidad.

Anticorrupción instó el sobreseimiento provisional de la pieza Carol no sólo por el argumento de la inviolabilidad sino también porque las manifestaciones que Corinna Larsen hizo a Villarejo en relación con su supuesto papel de testaferro de Juan Carlos I eran imprecisas e insuficientes para abrir una investigación.

Sí aportó datos más precisos -fechas, nombres y cuantías- en relación a la supuesta comisión por el tren de La Meca y, por ello, Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación por este asunto tras el archivo de la pieza Carol.

En el seno de esa investigación -que por el momento no ha sido judicializada- la Fiscalía ha realizado indagaciones antes de solicitar el interrogatorio de Larsen. Aunque las fuentes consultadas no han precisado en qué han consistido, algunas de esas diligencias han tenido relación con Zanganeh. La empresaria iraní desmintió en julio de 2018 haber tenido relaciones económicas con el exjefe del Estado. A través de un comunicado, sostuvo que "la sugerencia de que he tenido una relación económica o financiera con don Juan Carlos en relación con el proyecto del AVE es absolutamente falsa".