Voto en blanco, ¿a quién beneficia y a quién perjudica?

Las elecciones municipales y autonómicas 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina, por lo que puede que gran parte de los ciudadanos de España ya tengan claro a qué partidos políticos van a votar. Sin embargo, esto no siempre ocurre, ya que, hay votantes que deciden su voto en el último momento.

Para estas situaciones existen distintos tipos de votos, así como formas de actuar. Por un lado, podemos votar de forma presencial en los colegios electorales y en los centros de votación. Además, hay que tener en cuenta que también existe la opción del voto por correo, para aquellas personas que se encuentren fuera del país o de la comunidad autónoma en la que están empadronados.

En el caso de las personas que aún no sepan a qué partido votar, existen varias opciones. Por un lado, se encuentra la posibilidad de la abstención y, por otro, la posibilidad de elegir usar el voto en blanco.

A continuación, te explicamos cuáles son las diferencias entre el voto en blanco y la abstención, así como cuál es el impacto que tienen en el resultado final de las elecciones.

¿Cómo votar en blanco en las elecciones?

El voto en blanco es una de las opciones por las que pueden optar los ciudadanos, que no sepan a quién votar en estas elecciones municipales y autonómicas 2023. En concreto, el voto en blanco consiste en no incluir dentro del sobre de votación ninguna papeleta electoral. De igual forma, también se considera como voto en blanco, cuando no se ha marcado ninguna casilla de un candidato en la papeleta electoral.

No obstante, a diferencia de la abstención, el voto en blanco sí que tiene un efecto en el resultado final de las elecciones. El motivo es que el voto en blanco beneficia a los partidos mayoritarios. Ya que, este voto se suma al total de las papeletas electorales emitidas sobre el que se aplica el reparto proporcional de escaños. De igual forma, el voto en blanco puede perjudicar a las aspiraciones de los partidos más pequeños.

¿En qué consiste la abstención?

La abstención no afecta a los resultados finales de las elecciones, sólo a los datos de participación. La causa es que elegir la abstención al voto en unas elecciones en España, implica que no va a haber ni sobre, ni papeleta, ya que, la persona decide no acudir a votar a la mesa electoral, ni enviar su voto por correo.

En algunos casos, los habitantes de España pueden optar por la abstención, siendo una de las causas que no se encuentren en el lugar de las votaciones el día de las elecciones. Sin embargo, ante este problema, pueden optar por enviar su voto por correo. Aunque, en esta circunstancia, para poder votar por correo, hay que solicitar la documentación para ello con un tiempo de antelación.

De esta forma, si ya se ha pasado el plazo para solicitar el voto por correo y el votante, no lo ha solicitado con anterioridad, ya no podrá votar en las próximas elecciones del 28 de mayo, ya que no contará con la documentación necesaria para enviar su voto por correo.

La posibilidad de votar por correo

La opción del voto por correo comienza a ser una de las formas de votar que, cada año, está sumando más adeptos. El motivo es que puede darse el caso de que el día de las elecciones, en concreto, el 28 de mayo, coincida con que la persona que tiene que votar se encuentre fuera del país o de la comunidad autónoma en la que está empadronado.

Asimismo, otra de las causas que puede llevar a los habitantes de España a pedir el voto por correo es, por ejemplo, en el caso de que por motivos de agenda o viaje, los ciudadanos conozcan que no se van a encontrar de forma presencial el día de las elecciones.

No obstante, también es importante conocer que hay que seguir una serie de requisitos para que nuestro voto, ya sea, de forma presencial o por correo, se haga efectivo. Es decir, hay que cumplir todas las condiciones para que nuestro voto no sea declarado nulo y que contabilice en los resultados finales de la votación.

Por tanto, si queremos que nuestro voto no sea nulo y que tenga un impacto en los resultados de las elecciones, sigue los consejos que te indicamos a continuación.

¿Por qué el voto puede ser anulado?

Uno de los motivos que puede dar lugar a que un voto sea declarado como nulo es en el caso de que se utilice un sobre o papeleta que sean diferentes a los oficiales.

De igual forma, otra de las causas más comunes, que tienen como resultado que la votación no se contabilice, es que se introduzca dentro del sobre cualquier objeto que no tenga que ver con la documentación oficial de las elecciones municipales y autonómicas de España, o que se incluyan elementos de más.

En este último caso, una de las situaciones más comunes es que, por ejemplo, se introduzcan dentro del sobre dos papeletas electorales, pero de diferentes candidatos. Sin embargo, si se da la situación de que se incluyan dos papeletas electorales, pero del mismo candidato, en ese caso, el voto se considera como válido, según se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

