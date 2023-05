El PSOE borra los vídeos de la visita de Félix Bolaños a Mojácar con los dos candidatos detenidos

Tras conocerse la detención de dos candidatos de la lista del PSOE en Mojácar (Almería), el partido ha procedido a borrar, a primera hora de esta tarde, cualquier vestigio en la web provincial y local de la presentación de la candidatura de Manuel Zamora como cabeza de lista.

El acto se celebró el pasado viernes y contó con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La información de ese evento, que contaba con una amplia foto del candidato socialista acompañado de Bolaños y de parte de la candidatura, desgranaba ampliamente la intervención del ministro y del alcaldable. Contaba además con varios audios que también se han suprimido.

En ellos, Bolaños sostenía que a diferencia de la derecha, "nosotros tenemos equipos, gente competente y honrada, e ideas claras de lo que queremos para nuestro país".

"Tú me has puesto deberes, y en justa correspondencia, algo también tendré que decir yo. He participado en alguna que otra presentación de candidaturas, y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable: tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Lo vas a ser, y además te lo mereces", sostuvo en su intervención el ministro socialista.

En redes sociales, el PSOE de Mojácar ha procedido a eliminar también el vídeo de la intervención del ministro, así como otros dos vídeos de dirigentes del PSOE, como Patxi López, secretario de Política Federal y portavoz en el Congreso, y del expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono.

La supresión de contenidos se ha realizado después de conocerse que la Guardia Civil, a través de la UCO, ha detenido a siete personas en una operación contra la compra de votos por correo, entre los que figuran los números dos y cinco de la lista electoral del PSOE de Mojácar. Son Bartolomé Flores Torre y Cristóbal Vizcaíno, ambos en puestos de salida de la lista que lidera Manuel Zamora. Ahora, los socialistas cuentan con cinco representantes en el Ayuntamiento. Todos ellos estuvieron en el acto de presentación de la candidatura el pasado viernes.

La operación contra la compra de votos sigue abierta y se han realizado, además, una decena de registros domiciliarios. En uno de ellos, como ha avanzado EL ESPAÑOL, se ha hallado un saco con unos 200 votos.

Esta vivienda está situada en la avenida de los Ángeles de Mojácar, en la que reside una histórica del PSOE de la localidad con vínculos familiares con un exalcalde socialista. Se esperan más arrestos, dentro de una investigación que se encuentra bajo secreto y que dirige el Juzgado de Vera.

