Dirigentes de PP y Vox secundarán este sábado una marcha en Madrid en la que se pide la convocatoria de elecciones generales ya y con garantía de que "serán limpias", ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral". Además, los promotores de esta protesta defienden iniciar en el Congreso el procedimiento para juzgar a Pedro Sánchez "por traición" por la gestión que ha hecho en Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 inmigrantes a finales de julio.

Esta marcha que ha convocado Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, arrancará a partir de las 10.00 horas desde la Plaza de Cibeles de Madrid. El recorrido continuará por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa y concluirá, sobre las 14.00 horas, en el Arco de la Victoria, en Moncloa.

"II marcha por la dignidad. Elecciones ya. ¡En defensa de España! ¡Con Ceuta y Melilla!", reza en el cartel de la convocatoria que los promotores han difundido en sus redes y en la que llaman "a todos los españoles de bien" a unirse a esta movilización.

El PP contará en esta protesta con la presencia del secretario general, Miguel Tellado, y de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, entre otros cargos, según han avanzado a Europa Press fuentes del PP. En el caso de Vox, su presidente, Santiago Abascal, ya ha anunciado que asistirá.

Abascal ya afirmó hace unos días que Vox respalda esta convocatoria, así como todas las manifestaciones de la sociedad civil contra el Gobierno de "la corrupción, la mentira y la traición". Y añadió que en esta ocasión quieren mostrar solidaridad "con los compatriotas de Ceuta que tan mal lo están pasando". "Les queremos decir muy claramente que no les vamos a olvidar", enfatizó.