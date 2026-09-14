Sánchez anuncia que habrá 10.000 plazas para migrantes en Ceuta y alaba la "inteligencia" de Marruecos durante el asalto

Descarta estar siendo chantajeado por Marruecos y afirma que su intención es agotar la legislatura, alejando un adelanto electoral.

Sánchez resta importancia a las críticas sobre la gestión y los avisos del CNI, defendiendo la actuación del Gobierno.

El presidente destaca la colaboración "inteligente" de Marruecos durante el asalto masivo y asegura que la mayoría de migrantes fueron devueltos.

Pedro Sánchez anuncia que habrá hasta 10.000 plazas para migrantes en Ceuta, frente a las 500 iniciales.

Pedro Sánchez ha vuelto a defender su gestión de la crisis migratoria en Ceuta. “No diría que se ha hecho mal”, ha asegurado en una entrevista en El Intermedio de La Sexta, donde ha avanzado que, a finales de esta semana, habrá 6.000 plazas para inmigrantes y que el objetivo es llegar “a las 10.000”, lejos de las 500 que había al inicio del asalto.

Aunque no ha querido aclarar cuándo volverá la normalidad a la ciudad autónoma, Sánchez ha admitido que se trata de “una crisis compleja” y ha señalado que esperan que la “estabilidad” llegue a final de año, coincidiendo con la fecha prevista para el final del mando único contemplado en el decreto.

Una vez más, el presidente del Gobierno ha evitado señalar directamente a Marruecos por su actuación durante la avalancha de 72.000 personas. “No vemos tanto una actitud pasiva sino una intención de tratar de gestionar esta multitud de una manera ‘inteligente’”.

El propio Sánchez ha reconocido, no obstante, que “no pudimos hacer frente a la avalancha” y que lo que hicieron “fue absorber a esa gente para luego devolverlas a Marruecos”. “La prueba es que 9 de cada 10 volvieron”, ha rematado.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado incluso que hubo colaboración y advertencias por parte de las autoridades alauitas, lo que, a su juicio, permitió “una preparación en los días previos” con “un Marruecos mucho más activo para controlar”.

También ha restado importancia a los informes desclasificados que acreditan que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno.

“Los Whatsapp no son prueba de que no hubiera alertas”, ha sentenciado Sánchez. “En un país serio como es España lo que se hace es hacer informes, compartirlo con superiores para actuar”, ha añadido, en línea con la defensa del delegado, que sostiene que deberían haberle entregado un sobre lacrado.

Sobre los avisos al jefe de Gabinete y la llamada de 11 minutos con el enlace del CNI, en la que se alertaba de grupos de hasta 180.000 personas, Sánchez ha reducido la cuestión a “una atención, un estar pendiente”.

El presidente del Gobierno también se ha referido al espionaje mediante Pegasus, justo cuando el presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha sumado a las sospechas de que Marruecos está chantajeando a La Moncloa.

“Estos bulos sobre el móvil para una serie de Netflix estaría bien. Hechos no bulos”, ha asegurado, antes de rematar que “en absoluto” está chantajeado.

Sánchez ha pedido “paciencia” y “empatía” a los ceutíes y ha augurado, en línea con lo ocurrido durante la pandemia, que está “convencido de que saldrán más fuertes de la que entraron”.

Preguntado sobre la posibilidad de que se produzca otro asalto, Sánchez ha evitado concretar, aunque ha reclamado estar preparados con más plazas, en línea con el anuncio de un CETI de mayor capacidad en Ceuta.

Ya en materia de corrupción, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado “ha hecho mucho daño a la justicia” y ha elogiado la “trayectoria impecable” de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, ya condenado.

Sobre el juicio a su mujer, ha dicho que espera que el jurado popular sea “ecuánime”. Más cauto ha sido sobre José Luis Rodríguez Zapatero: “Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia”.

Una vez más, ha prometido que el Gobierno presentará los Presupuestos y que, en función del resultado de la votación, decidirá si convoca elecciones, aunque ha alejado la posibilidad de un adelanto electoral. “Mi intención es ser presidente del Gobierno hasta el último día”, ha añadido.

Pese a ser una entrevista en un programa de entretenimiento, sólo ha habido una ovación al final. Contrariamente a lo que sucede en este programa donde son habituales las interrupciones con aplausos.