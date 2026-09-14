Juan Carlos I presenta en Abu Dabi sus memorias: "Los medios no explicaban exactamente cómo ocurrió la Transición"

El rey Juan Carlos I ha presentado este domingo en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi, donde reside, la traducción al árabe de sus memorias 'Reconciliación'. EFE.

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Las claves Generado con IA Juan Carlos I presentó en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias 'Reconciliación' durante la Feria Internacional del Libro. El rey emérito afirmó que escribió sus memorias porque consideraba que los medios no explicaban con exactitud el proceso de la Transición en España. Está previsto que Juan Carlos I viaje a Sanxenxo para participar en una regata y posteriormente reciba en Francia el Premio Saint-Simon por su libro. En la presentación, estuvo acompañado por la escritora francesa Laurence Debray, coautora de la obra, y asistirá al premio junto a la infanta Elena y algunos de sus nietos.

El rey emérito, Juan Carlos I, presentó este domingo en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi, donde reside, la traducción al árabe de sus memorias 'Reconciliación'.



Según información facilitada por la propia Feria, el emérito firmó ejemplares de la obra y recorrió en silla de ruedas varios de los expositores.



Juan Carlos I explicó en la presentación que se había decidido a escribir sus memorias al considerar que los medios de comunicación no explicaban exactamente cómo ocurrió la transición en España y dijo estar feliz y tranquilo en Abu Dabi, donde vive desde 2020.



Este miércoles tiene previsto llegar a Sanxenxo (Pontevedra) para competir en la regata que lleva su nombre a bordo del Bribón.



Y el domingo recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por 'Reconciliación', cinco meses después de ser galardonado con el Premio Especial del Jurado del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa.



Según explicó a EFE la escritora francesa Laurence Debray, coautora del libro, acudirá acompañado de la infanta Elena y algunos de sus nietos, y tiene previsto pronunciar un discurso sobre el duque de Saint-Simon, célebre memorialista francés del siglo XVIII y una figura vinculada históricamente a la monarquía española.

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