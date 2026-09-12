El último invento 'trans' de Irene Montero: "primarias abiertas a todo el mundo" en las que cualquiera pueda participar

La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, durante el acto ‘Paz, casa, trabajo’ organizado por Podemos, en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

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Las claves Generado con IA Irene Montero ha anunciado su candidatura para las próximas elecciones generales en un acto de Podemos. Podemos celebrará primarias abiertas a toda la ciudadanía, permitiendo que cualquier persona pueda votar y presentarse como candidato. Montero propone un programa centrado en el antibelicismo, la redistribución de la riqueza, la crisis de vivienda y la reducción de la jornada laboral. La exministra aboga por servicios públicos de calidad y por políticas que prioricen el bienestar social frente a las normas del sistema capitalista.

La exministra de Igualdad, Irene Montero, quiere volver a Moncloa a "cambiar el sistema". Así lo ha anunciado este sábado en un acto de Podemos bajo el lema Paz, casa, trabajo, en el que ha presentado su candidatura para las próximas elecciones generales. Aunque lo ha hecho con sorpresa.

La dirigente morada ha explicado que no se va a conformar con el beneplácito de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sino que quiere el respaldo de todos. Por ello, el partido pondrá en marcha unas primarias abiertas, transversales e inéditas en democracia.

Todo aquel que quiera podrá participar tanto en el lado del voto como en el de las candidaturas. "Quiero ser vuestra candidata, pero no de cualquier manera", ha explicado ante una sala abarrotada.

Montero ha especificado que busca el apoyo de su gente "con unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a la que se pueda presentar cualquier persona".

"Es una tarea difícil la que tenemos por delante, pero merece la pena intentar usar la política para que la gente viva bien", ha reiterado.

Mientras Podemos da pasos adelante, el resto de la izquierda alternativa al PSOE todavía no ha anunciado siquiera quién será su líder. Es más, mientras que desde la formación morada ya dejan entrever cuáles serán los ejes de su programa electoral, los partidos que se encuentran dentro de Sumar todavía no han revelado cuál será su nueva marca —o si será muy distinta del proyecto de Yolanda Díaz—.

El eje de su propuesta

La dirigente morada ha usado el propio lema del acto para explicar cuáles serán sus intenciones en caso de que lleguen a Moncloa. De esta forma, la candidatura tendrá un espíritu antibelicista pasando por la redistribución de la riqueza, la crisis de vivienda y la reducción de la jornada laboral.

"Los precios tienen que bajar y la riqueza también tiene que bajar porque se tiene que repartir. Tenemos una herramienta muy útil para eso, que son los impuestos", ha considerado.

"Que locura decir que no queremos genocidios, que locura decir que los precios tienen que bajar, que locura decir que tiene que bajar la energía", ha enumerado la exministra, al referirse a quienes la critican o la acusan de ser extremista por sus propuestas.

Con todo ello, ha hecho un llamamiento a la humanidad —como también había hecho Ione Belarra momentos antes— y a la empatía de las personas. Dos cuestiones que, según ha considerado, se ven ahogadas por "el sistema capitalista".

"Es el sistema el que tienen que cambiar, las normas tienen que dejar de ir contra la gente", ha reiterado Montero.

Dentro de una de las frases más repetidas durante su discurso, "vida solo hay una, planeta solo hay uno", la dirigente ha llamado a volver a los básicos y centrar la acción de Gobierno en que las políticas y los servicios públicos sean de calidad.

De esta forma, ha pedido que si uno esta enfermo, los profesionales del hospital tengan un sueldo "digno" y hayan tenido su "descanso" para poder "cuidar" a sus pacientes.