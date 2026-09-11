El PP insiste en que "Marruecos es responsable" de la invasión de Ceuta pero coincide en que Sánchez retorne a los migrantes

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó (d) interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles.. J. J. Guillén Efe

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Las claves Generado con IA El PP responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta en julio, calificándolo como un ataque híbrido que instrumentaliza la inmigración irregular. La formación liderada por Feijóo exige al Gobierno español el retorno de los migrantes irregulares, destacando que Marruecos se ha comprometido a admitirlos oficialmente. El PP reclama respeto a las instituciones y a la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido en Ceuta, pidiendo que no se interfiera en el procedimiento. El comunicado del PP reitera la voluntad de mantener una relación leal y basada en el respeto mutuo con Marruecos, recordando que Ceuta y Melilla son parte de España.

Las críticas y acusaciones de Marruecos contra el PP han provocado una rápida reacción en Génova. La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo ha subrayado en un comunicado este viernes que su "prioridad irrenunciable" es la defensa de España y ha insistido en que Rabat es "responsable" de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta el pasado mes de julio.

Así ha respondido el PP a la nota del Ministerio de Exteriores marroquí publicada este jueves en la que se señalaba a los "partidos históricos" de España, en referencia implícita al PP, de alimentar una "escalada irracional y populista" que conduciría a la "desavenencia" entre los dos países.

Desde Génova han subrayado que "nada está por encima de la defensa de España" y que garantizarán la integridad de las fronteras y la seguridad de los españoles "con firmeza" y "con independencia de cualquier circunstancia".

"Nuestra valoración sobre la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy sigue siendo la misma: estamos ante una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa", recuerdan desde el PP. "Es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular".

En este sentido, han reiterado la tesis de que Marruecos es "responsable de lo ocurrido por acción u omisión". Los informes de inteligencia desclasificados por el Gobierno esta semana destacan el papel "connivente" y "negligente" de las autoridades marroquíes a la hora de frenar la avalancha.

El Gobierno del rey alauí sostuvo ayer que "ningún dato, hecho o informe acredita implicación alguna de las autoridades marroquíes" en el asalto.

No obstante, los de Feijóo coinciden en que el comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí plantea dos preguntas "muy pertinentes". Se trata de por qué Moncloa no ejecuta el retorno de las personas que entraron de forma irregular si Rabat se ha comprometido oficialmente a admitirlos y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias, pese a que también se ha solicitado su regreso.

"El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello", ha exigido el PP.

Además, Génova ha solicitado "máximo respeto" a las instituciones españolas y a la investigación abierta en la Audiencia Nacional para determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que procedan. "Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento".

Por último, el PP ha reiterado su "voluntad" de mantener una relación "leal y estable" con el Reino de Marruecos basada en "respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados". El comunicado concluye con el recordatorio de que "Ceuta y Melilla son España".