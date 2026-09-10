El PSOE da por rota su relación con Page tras su acusación de que Sánchez "vive arrodillado ante minorías sangrientas"

La tensión entre Sánchez y Page se ha intensificado, especialmente por las discrepancias sobre la financiación autonómica y la estrategia del partido a nivel nacional.

Page mantiene un perfil transversal en Castilla-La Mancha, atrayendo tanto a votantes socialistas como a sectores que apoyan al PP y Vox.

La dirección del PSOE descarta abrir expediente a García-Page, a pesar de sus críticas continuas y de que otros miembros han sido sancionados por menos.

El PSOE da por rota su relación con Emiliano García-Page tras sus duras acusaciones contra Pedro Sánchez, a quien señaló de vivir "arrodillado ante minorías sangrientas".

La relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page nunca fue fácil pero ahora ya es de desprecio mutuo indisimulado.

Este miércoles, durante su entrevista en TVE, el secretario general del PSOE situó a su único barón con mayoría absoluta en la "marginalidad" de su formación política.

De nada sirve que, según la última encuesta de Sociométrica, sea el favorito entre los votantes del PSOE para relevar al presidente al mando del partido.

El presidente de Castilla-La Mancha le respondía poco después: "Vive arrodillado ante las minorías más sangrientas, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA", en referencia a Junts y Bildu. Y le acusaba, incluso, de tener "nula credibilidad".

La relación entre ambos está rota. Apenas hay interlocución, más allá de la institucional y de los encuentros en los Comités Federales.

De "son las cosas de Emiliano", que decían en Ferraz cuando escuchaban sus críticas a la ley de amnistía o a los pactos del Gobierno, se ha pasado a un silencio incómodo y a tratar de desacreditar sus críticas porque "son minoritarias".

Pese a todo, Ferraz no le abrirá expediente, pese a que a otros críticos, como el exlíder del PSE Nicolás Redondo Terreros, se les expulsó por "menospreciar las siglas" y, más recientemente, a su diputado en Ceuta, Melchor León, se le abrió un expediente que todavía no se ha resuelto.

Éste no es el único ataque de Sánchez. Esta misma semana, el lunes, ante la Interparlamentaria del PSOE, el líder socialista criticó a todos aquellos que, como Page y Barbón, han cuestionado la financiación autonómica.

Fue un momento incómodo, según recuerdan varios de los diputados allí presentes. Y, pese a que Sánchez hizo varias paradas, nadie le aplaudió, conscientes los parlamentarios de que el nuevo modelo, sólo apoyado por Cataluña y Canarias, abre una nueva fractura interna en el partido.

La incógnita está ahora en si Page volverá a presentarse a las elecciones autonómicas. A diferencia de otros barones, como Adrián Barbón en Asturias y María Chivite en Navarra, el presidente castellano-manchego guarda silencio, aunque en el partido todos dan por hecho que volverá a concurrir.

Un perfil transversal

Las encuestas que siempre han manejado en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, dibujan a un Page con un perfil transversal, capaz de atraer tanto a votantes socialistas como a castellano-manchegos que en las generales optan por la papeleta del PP e incluso de Vox.

Un voto "dual" que, en tiempos de bloques, cuesta replicar en otras latitudes españolas. Y una mayoría absoluta construida durante años con un discurso que, lejos de lo que dice Sánchez, no es de "minorías".

Con un PSOE escuálido en las encuestas y con la suma de PP y Vox por encima del 50% en los sondeos de las generales, Page marca aún más distancias con Sánchez.

Es consciente de la impopularidad del presidente del Gobierno en una región en la que, como en Madrid, pesa mucho el eco nacional y donde, especialmente en Toledo y Guadalajara, algunas localidades funcionan ya como una prolongación del área metropolitana madrileña.

De ahí que sus críticas hayan ido subiendo de intensidad mientras defiende los intereses de su comunidad. En las últimas semanas, ha acusado al Gobierno de crear "el modelo de financiación más insolidario e injusto de la democracia" y ha insistido en reclamar un adelanto de las elecciones generales.

"Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general", fue una de sus sentencias.

Una crítica que ya había trasladado directamente a Sánchez en el Comité Federal del pasado 27 de junio, cuando le pidió "autocrítica" por los casos de corrupción y afirmó que "estamos aterrados por los escándalos".

La distancia entre ambos no deja de aumentar y agranda la brecha en el PSOE mientras Page guarda silencio sobre su futuro y deja abierta la incógnita de si optará a un cuarto mandato.