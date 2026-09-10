El Gobierno se hace el harakiri con la desclasificación de los papeles de Ceuta pero se escuda en que no le llegaron los avisos

El conflicto entre el Gobierno y el CNI deja en evidencia graves fallos de comunicación y gestión en la prevención de la crisis en la frontera de Ceuta.

Moncloa sostiene que los responsables políticos no recibieron una alerta formal y responsabiliza al CNI por no comunicar la amenaza de manera adecuada.

Los documentos muestran que hubo alertas sobre movimientos en redes sociales marroquíes animando el asalto y que estas se trasladaron a la Delegación del Gobierno y a Marruecos.

El Gobierno desclasificó documentos que revelan avisos previos del CNI, Guardia Civil y Policía sobre un posible asalto masivo a Ceuta el 30 de julio.

El Gobierno desclasificó este miércoles documentos de la Guardia Civil, el Ejército, el CNI y la Policía que señalan que los servicios secretos y de seguridad detectaron que se iba a producir un "asalto" de Ceuta el pasado 30 de julio. Esos papeles también revelan que se detectó días antes movimientos en redes sociales en Marruecos alentando el "asalto" a Ceuta.

Asímismo, queda claro que se alertó de la situación a la Delegación del Gobierno y a Marruecos, en contra de la tesis oficial mantenida por Pedro Sánchez y todos sus ministros, salvo Margarita Robles.

Pero pese a todo, Moncloa mantiene que los responsables políticos del Gobierno no recibieron alerta alguna que les permitiera movilizarse y afrontar esa situación, derivando el foco hacia un supuesto error en la transmisión de la información, precisamente en la frontera más sensible para España.

Fuentes de Presidencia argumentan que no hubo "comunicación formal" de la información hacia responsables polñiticos y, por tanto, no ven contradicción entre los documentos y la versión oficial. Intentan así hacer compatible su versión con la literalidad de los documentos, eludiendo la responsabilidad de los mandos políticos.

Esta versión del Gobierno sigue dejando en pésima situación a los servicios de seguridad y, especialmente, al CNI. Porque desde Moncloa se asegura que no alertaron convenientemente sobre la información de la que disponían días antes del "asalto", a través de la monitorización de redes sociales en Marruecos.

La Presidencia del Gobierno reprocha al centro que enviara un WhatsApp "ambiguo a un cargo menor" (en alusión a Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta) y no elevase un aviso del asalto masivo "a miembro alguno del Ejecutivo".

El mensaje, transmitido dos días antes a la delegación del Gobierno aseguraba que "en RRSS (redes sociales) hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.

Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión".

Y una llamada al día siguiente en la que se dice: "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono. Tenemos varios grupos en Facebook y WahtsApp incentivando estas entradas". No hay cifras sobre posibles participantes en ese asalto, pero se habla de organización, de fecha concreta y de presencia en esas redes de 180.000 personas. Pero esa información no sirvió de nada posteriormente.

De esta forma, Moncloa intenta sacudirse la responsabilidad y entra en conflicto abierto con el CNI, como ya lo hizo con la Policía por el informe del CENIF entregado a la jueza María Tardón, que investiga los hechos en la Audiencia Nacional.

Este miércoles por la tarde había miembros del Gobierno perplejos e incapaces de explicar por qué Sánchez ha hecho desclasificar documentos secretos que muestran avisos de los servicios de inteligencia y de seguridad sobre un "asalto" masivo a Ceuta. Es decir, lo contrario a la posición que el presidente expuso en su comparecencia en el Congreso y este mismo miércoles en Televisión Española.

Cuando parecía que Sánchez intentaba armar un relato y una estrategia para salir de la imagen generalizada de pésima gestión de la crisis se produce esta especie de "harakiri" político. En el mejor de los casos, según explican fuentes no oficiales del Gobierno, el presidente ha desnudado a los servicios de información y de seguridad poniendo de manifiesto una actuación muy deficiente en una frontera muy sensible, con algún episodio chusco como la conversación por whatsapp entre el CNI y alguien de la delegación del Gobierno.

Sánchez admitió por la mañana en TVE que la actuación de prevención fue mejorable, pero no anticipó la asunción de responsabilidades por parte de nadie.

Un "ligero pico"

El presidente explicó en TVE que los "informes de situación" de los días anteriores al 30 y 31 de julio únicamente detectaron un "ligero pico" en el número de llegadas a nado a Ceuta.

Sin embargo, los informes desclasificados pocas horas después del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) constatan que se avisó a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a los propios servicios secretos de Marruecos de la preparación del "asalto", con movimientos en cuentas de redes sociales en las que había hasta 180.000 miembros.

Horas después, una vez conocidos los documentos secretos, fuentes oficiales de la Moncloa aseguraron que el Gobierno mantiene su posición, y que "los avisos del CNI del 29 de julio no anunciaban una llegada masiva".

Después, esas fuentes difundieron una nota inusual atribuida al CNI: "La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha". Esa nota, que salió de Moncloa, supone un sorprendente reconocimiento por parte de los servicios secretos y una descarga de responsbailidad por parte del Gobierno.

Por último, el delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, daba una rueda de prensa para ratificar la versión del Ejecutivo, asegurar que no dimitía y responsabilizar a su jefe de gabinete de no haberle trasladado la conversación que mantuvo con el CNI sobre los movimientos en la frontera.

La versión de Moncloa

Según la Moncloa, los avisos sólo "informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook, con 180.000 seguidores, algo que ya era conocido por otras instituciones", algo que "dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido". "Esa información sobre actividad en redes no conllevó en momento alguno una alerta concreta", añadían.

"Prueba de ello es que el propio CNI decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil. En ningún momento el CNI envió una comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo. Tampoco hubo llamadas telefónicas ni peticiones de reuniones presenciales", explicaban estas fuentes.

Añadían que un organismo "que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva, no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia".

Según esta explicación, las personas a cargo, responsables y acostumbradas a tratar con esta información no lo consideraron y no la elevaron.

Sin embargo, los documentos desclasificados señalan, como se ha visto, que fue informada la Delegación del Gobierno de Ceuta. Significativamente, también fueron informados los servicios secretos de Marruecos.

Es decir, que hay dos opciones según explica Moncloa: o el CNI no lo vio venir o, si lo hizo, cometió dos errores gravísimos, no decirlo con claridad, negro sobre blanco y no informar a nadie en la cadena de mando. Ninguna de las dos es buena para el centro que depende de Margarita Robles.

Los informes hablan también de la pasividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos, aunque no haya ninguna referencia explícita a que Rabat pudiera estar en el origen.